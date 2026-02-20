倒數最後2天！彰化最強走春 「命理一條街」成為「春節市集」最新亮點

今年彰化春節市集的永樂街人潮滿滿。（記者劉曉欣攝）

彰化市第3年開辦「春節市集」，今年不只延長到9天，也從永樂民族商圈，加入陳稜小西商圈，今年到訪人數已破100萬人次，最吸睛的是今年新開辦的「命理一條街」，從塔羅、星座與紫微斗數等命理諮詢都有，超受年輕族群的喜愛！

彰化市長林世賢表示，從第一年開辦為期4天的春節市集，就有數十萬人到訪；去年在春節前先開辦年貨大街，再加入春節市集，創下近1百萬人次紀錄。今年配合9天連續假期，在去年成功的基礎上，再加上陳稜小西商圈，雙商圈模式在開辦7天以來已突破去年的人數，今年可望寫下150萬人次的新高紀錄。

林世賢指出，今年永樂街出現爆滿人潮，而民族路與永樂街口則變身為表演廣場，而隱身在陳稜小西商圈的命理一條街，隨時各攤都是坐好坐滿的民眾，許多人都是第一次走入舊城區的巷弄，不只是走入古城的老巷，也更加認識彰化古城的命理實力。

林世賢強調，彰化市開辦春節市集可說是CP值最高的活動，前年經費是90萬元，去年是150萬元，今年是200萬元，3年總計花費440萬元，預計創下超過270萬次的到訪逛街紀錄，用著少少的經費創下無限的效益，這就是彰化最強走春的超強功夫。

今年彰化春節市集的藝文展演，永遠都吸引人潮欣賞。（記者劉曉欣攝）

今年彰化春節市集的新亮點是命理一條街。（記者劉曉欣攝）

