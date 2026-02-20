不必敲碗！招牌走春的「彰化四城門小旅行」創新高

彰化四城門小旅行已成為彰化春節的招牌活動，彰化市長林世賢也以彰化市公所來支持。（旅庫提供）

彰化一點都不無聊！「彰化四城門小旅行」今年創下1350人參加的新高紀錄，不只是彰化市春節的招牌活動，也是台灣大年初一最熱情、完全免費的導覽活動，許多人都在敲碗明年會不會續辦？發起人邱明憲表示，明年見！

邱明憲指出，「彰化四城門小旅行」今年由彰化市公所、旅庫與水根行合作推出，今年網路報名人數與去年相同都是1200人，但今年報到率從6成大幅成長到9成多，再加上現場自行前往的民眾，讓參加人數暴衝來到空前新高，也讓20位導覽老師帶隊人數大增。

邱明憲強調，「彰化四城門小旅行」雖是免費小旅行，但20位導覽志工老師都是臥虎藏龍，今年還募集 50位志工來協助，尤其是彰化在地品牌的力挺，送上自家最自豪產品做成的「彰化大禮包」，送給透過線上報名的民眾，展現彰化人阿殺力的慷慨豪邁。

許多參加的民眾，都是連續參加好幾年，因為每年會分成東南西北4個路線，想要湊滿四城門小旅行，才剛參加完就問「明年辦不辦？」。邱明憲說，這活動從2013年開辦，在疫情期間停辦兩年，參加人數從2人成長到1350人，越來越受歡迎，連彰化人都說「住這麼久，從來都沒走過這巷子」，確定明年將會繼續辦，希望未來能成為大年初一全台的必訪活動，讓外國人都想來！

彰化四城門小旅行活動免費，20位導覽老師與50位志工也都是無償參與。（旅庫提供）

彰化四城門小旅行已成為彰化春節的招牌活動，發起人邱明憲（圖左）希望有天能成為全台必訪的小旅行。（旅庫提供）

彰化四城門小旅行今年參加人數創下新高，擠爆彰化公會堂廣場。（旅庫提供）

彰化四城門小旅行已成為彰化春節的招牌活動。（旅庫提供）

