    首頁 > 生活

    善願協會奔花東災區偏鄉慰助150萬 244弱勢、受災戶淚受及時雨

    2026/02/20 22:12 記者吳仁捷／新北報導
    善願愛心協會志工們新春期間趕到花蓮縣光復鄉災區及萬榮、鳳林及台東海端等偏鄉，發給244受災、弱勢戶共150萬元慰問金；會長郭志祥（左二）與志工們發給弱勢戶善款，眾人感動淚謝。（記者吳仁捷翻攝）

    善願愛心協會志工們新春期間趕到花蓮縣光復鄉災區及萬榮、鳳林及台東海端等偏鄉，發給244受災、弱勢戶共150萬元慰問金；會長郭志祥（左二）與志工們發給弱勢戶善款，眾人感動淚謝。（記者吳仁捷翻攝）

    善願愛心協會志工們春節一連兩天，從台北直奔花蓮縣光復鄉災區及萬榮、台東縣海端等鄉偏鄉，到受災區、山區及部落，與花蓮、台東警方合作關懷獨居老人、臥床、身障等貧疾病弱勢戶，對244戶弱勢戶發出共150萬元善款，許多貧疾者收到宛如及時雨的救命錢，不禁感動痛哭，讓大家過好年。

    善願愛心協會為超過5000名中外弱勢人士，舉辦公益殯葬服務，協助雙北、等全國多個警察局、高檢署、醫院處理貧病人士後事，也是唯一以實物、志工集資捐贈行善，沒有一分錢用在行政費上的慈善團體，獲得內政部、AIT等多國駐台代表處感謝。

    善願行善體驗營農曆春節期間行善不落人後，會長郭志祥、執行長吳倪冬月等18名志工，大年初三一早從台北中山女中集合，出發至花蓮光復鄉災區、萬榮、鳳林鄉，一路到達台東海端等災區、偏鄉，先透過花蓮、台東當地警方，清查轄內弱勢，善願志工們春節前集資150萬元，親訪光復鄉災區及萬榮等地偏鄉的獨居老人、單親、卧床、肢障身障、拾荒、癌症及貧疾者。

    善願志工們大年初三首先抵達花蓮縣光復鄉，發現一名受災戶全部家當只剩下一張門牌，當收到善願協會的慰問金時，感謝之際也表示會留在家鄉災區參與、見證復原。

    另名臥病受災戶與妻子住在3坪大的廚房、臥室，領過善願的慰問金及保暖衣物時，直呼眾人是上帝派來關心他們的天使。

    今天大年初四一早，志工們來到台東縣海端鄉，慰問55戶弱勢戶，其中一戶藏在深山，年邁姊姊照顧截肢胞弟的生活起居，70幾歲胞姊談起雙膝以下截肢的胞弟時，忍不住放聲痛哭，當接過善願志工們善款，除再三感謝，直呼這是及時雨，讓他們可以過個好年，感激志工們的善心。

    花蓮、台東警方擔心收到善款的弱勢戶們，遭遇詐騙，也同步對弱勢戶們進行反詐騙宣導，提醒留意詐騙集團找上門，以免讓貧苦生活雪上加霜；不少弱勢戶也表達，希望未來脫貧，也能回饋社會，讓現場滿是溫馨氣氛。

    善願愛心協會志工們新春期間趕到花蓮縣光復鄉災區及萬榮、鳳林及台東海端等偏鄉，發給244受災、弱勢戶共150萬元慰問金；殘疾弱勢戶們收到善款，都直呼是及時雨。（記者吳仁捷翻攝）

    善願愛心協會志工們新春期間趕到花蓮縣光復鄉災區及萬榮、鳳林及台東海端等偏鄉，發給244受災、弱勢戶共150萬元慰問金；殘疾弱勢戶們收到善款，都直呼是及時雨。（記者吳仁捷翻攝）

    善願愛心協會志工們新春期間趕到花蓮縣光復鄉災區及萬榮、鳳林及台東海端等偏鄉，發給244受災、弱勢戶共150萬元慰問金；殘疾弱勢戶們收到善款，都直呼是及時雨。（記者吳仁捷翻攝）

    善願愛心協會志工們新春期間趕到花蓮縣光復鄉災區及萬榮、鳳林及台東海端等偏鄉，發給244受災、弱勢戶共150萬元慰問金；殘疾弱勢戶們收到善款，都直呼是及時雨。（記者吳仁捷翻攝）

    善願愛心協會志工們新春期間趕到花蓮縣光復鄉災區及萬榮、鳳林及台東海端等偏鄉，發給244受災、弱勢戶共150萬元慰問金；殘疾弱勢戶們收到善款，都直呼是及時雨。（記者吳仁捷翻攝）

    善願愛心協會志工們新春期間趕到花蓮縣光復鄉災區及萬榮、鳳林及台東海端等偏鄉，發給244受災、弱勢戶共150萬元慰問金；殘疾弱勢戶們收到善款，都直呼是及時雨。（記者吳仁捷翻攝）

    善願愛心協會志工們新春期間趕到花蓮縣光復鄉災區及萬榮、鳳林及台東海端等偏鄉，發給244受災、弱勢戶共150萬元慰問金；殘疾弱勢戶們收到善款，都直呼是及時雨。（記者吳仁捷翻攝）

    善願愛心協會志工們新春期間趕到花蓮縣光復鄉災區及萬榮、鳳林及台東海端等偏鄉，發給244受災、弱勢戶共150萬元慰問金；殘疾弱勢戶們收到善款，都直呼是及時雨。（記者吳仁捷翻攝）

    圖
    圖 圖 圖
