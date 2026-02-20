高雄「雙綠肺」春節吸客22萬人 果嶺自然公園單日逾3萬人創新高

高雄果嶺自然公園大年初三單日湧入30109人次。（公園處提供）

被形容為高雄「雙綠肺」的果嶺自然公園、澄清湖，春節期間人氣超夯，統計初一至初四共吸引22萬人次到訪！尤其果嶺自然公園初三單日湧入逾3萬人，刷新開園以來的新高。

去年國慶連假開放的高雄果嶺自然公園，與相鄰的澄清湖風景區展現強大磁吸力，雙園區聯手構成的470公頃綠帶，成為民眾走春的熱門景點。

高市工務局公園處統計，兩地在初一至初四共吸引22萬人次，尤其大年初三當天，果嶺自然公園單日湧入30109人次，刷新開園以來的新高紀錄；澄清湖風景區初三入園人數，也從往年同期的6074人次，攀升至28741人次，單日增長近5倍，展現雙園區加乘後的獨特旅遊魅力。

這波旅遊熱潮不僅受高雄市民喜愛，更帶動跨縣市的觀光風氣。去年國慶連假開園時（10月10日至12日），高雄果嶺自然公園累計吸引52424人次，其中最高紀錄為開園首日19072人次，當時遊客多以高雄市民為主，比例高達85.2%；今年春節人氣更上一層樓，初一至初四累計吸引約11萬人次到訪，隨著園區知名度打響，統計外縣市遊客比例已成長至38%。

公園處指出，同樣情形也發生在澄清湖風景區，2022年至2024年春節連假（初一至初四），入園人次僅約2.5萬至4萬人次之間，今年在雙園區效益帶動下，加上由市府接管後，推出全國遊客免費入園政策，初一至初四累計人次約11萬人，外地客比例更達到41.8%，顯見這片城市綠帶已由地方休憩點，轉型為全台遊客到訪高雄的重要旅遊亮點。

公園處呼籲，雙園區周邊停車空間有限，建議利用大眾運輸系統，民眾可搭乘台鐵至高雄站或正義站，或搭乘捷運至衛武營、三多商圈、前鎮高中等站點，轉乘60、70、黃1或黃2線公車，即可輕鬆抵達澄清湖風景區。春節期間更規劃有由捷運衛武營站發車的「黃2D」接駁公車，可抵達果嶺自然公園，以及往返果嶺自然公園、澄清湖與長庚醫院間的「橘12」接駁車，約20分鐘一班。

高雄果嶺自然公園前身是澄清湖高爾夫球場。（記者李惠洲攝）

澄清湖風景區的春節裝置藝術，吸引民眾拍照。（公園處提供）

