    首頁 > 生活

    台灣有「娘家」 單親、失婚新住民配偶也能溫馨過新年

    2026/02/20 19:15 記者劉人瑋／台東報導
    就算回不了出生地的娘家，新住民在台灣一樣也有「娘家」可回。（記者劉人瑋攝）

    就算回不了出生地的娘家，新住民在台灣一樣也有「娘家」可回。（記者劉人瑋攝）

    台東縣外籍配偶協會舉辦了溫馨的新年團聚活動，只是現場成年男性實在不多，原來活動參與者主要是單親、失婚的新住民女性。協會理事長鄧潔英表示，礙於經濟因素和婚姻狀態，許多新住民女性也不好返鄉過年，透過活動讓眾人能團聚慶新年，讓彼此成為心靈支柱、一解鄉愁。

    近日晚間一場聚會場內多數都是女性，成年男性成為少數，在台東的單身女性新住民成為活動主角。鄧潔英說，失婚、單親媽媽已經夠無助，更何況有語言與文化隔閡的新住民，光是受邀者就超過60位，每年此時都藉此給予彼此溫暖、不覺無助。

    原本協會活動幾乎清一色是東南亞美食，這次則避免主角們過年勞動，多了不少外送速食，其中少數家鄉味，有滿是好料又氣味濃郁的泰式酸辣湯，以椰子水為基底的越式爌肉看似油膩卻十分清爽，還是要加上家鄉味方有「回娘家」的感覺。

    新住民也分享彼此狀況，原本中國籍的配偶認為，中國老早就有男女平等概念，但台灣男可能認知不同，才易有矛盾，大家只會吵架，如今才懂得學習冷靜及相處之道。原越南籍的新住民則表示，嫁來以後才發現，就算學會了言語溝通，卻因年紀、生活背景差距，觀念上還是大不同，最後才走上分手，但新住民們卻表現出韌性，以扶養小孩為首要目標。

    鄧潔英說，許多新住民都要忙到新年的前一刻，甚至活動當天早上還在工作，往返國外娘家也需購足自己與孩子的機票，也是一筆負擔，「不是每個人都能年年回娘家」，但無論是否能回到出生地，「這裡（協會）就是大家的娘家」。

    台東縣外籍配偶協會舉辦新年團聚活動，桌上的的比薩幾乎沒動，各種家鄉味被瘋搶。（記者劉人瑋攝）

    台東縣外籍配偶協會舉辦新年團聚活動，桌上的的比薩幾乎沒動，各種家鄉味被瘋搶。（記者劉人瑋攝）

