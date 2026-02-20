週六北部高溫26度 紫外線高注意防曬

大年初五（21日）各地早晚仍涼，日夜溫差大，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴。（資料照）

大年初五（21日）各地早晚仍涼，日夜溫差大，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

中央氣象署預報，週六風向為東南至偏南風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，風和日麗，僅迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

溫度部分，週六各地早晚仍涼，日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物，預測低溫在中部以北約12至16度，宜、花約16、17度，南部及東南部約18度；高溫方面，預測北部及東半部24至26度，中南部27、28度。

離島天氣：澎湖晴時多雲，18至24度，金門晴時多雲，13至21度，馬祖晴時多雲，11至18度。

關於週末天氣，天氣風險公司指出，明天（21）受中高層轉受脊區及底層高壓迴流東南至偏南風影響，各地大致晴朗或晴時多雲，僅東半部多雲有零星短暫雨；白天氣溫回升，北部及東部約25度，大台北局部26至28度，桃竹苗約23度，中部以南26至28度，北部及中南部體感偏熱，其餘地區舒適溫暖，但夜間清晨受輻射冷卻影響，各地溫差明顯，中南部約15度、其他地區約10度，早晚須注意保暖。週日（22）中高層槽線通過東北至朝鮮半島，底層微弱東北季風南下、水氣增多，中部以北山區、東部及大台北局部有短暫陣雨，西部仍為晴到多雲；白天高溫普遍25度以上，中南部局部上看30度，夜晚清晨持續明顯降溫，西部需留意日夜溫差。

紫外線指數方面，所有縣市皆達中量級或高量級。

空氣品質方面，週六環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升；清晨至上午中部以北地區及晚間馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

