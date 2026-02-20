春節收假倒數！初五北返交通量為平日1.6倍 國5北向9時前出發

初四15時16分於國1南向230公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午15時45分排除，造成後方車流回堵7公里。（高公局提供）

國道在今大年初四湧入各地出遊及北返車潮，交通部高公局統計，累計至傍晚5點，總交通量已達87.8百萬車公里，預估整日約134百萬車公里；明日初五為春節連假倒數第2天，估北向交通量約平日1.6倍；西部北向建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向建議於9時前出發。

高公局交通管理組科長李佳訓指出，初四下午國道壅塞路段包括：國1北向大雅系統至后里、新竹系統至湖口；國3北向南雲至名間、沙鹿至大甲、後龍至竹南、茄苳至寶山；國5北向宜蘭至頭城；國6西向東草屯至霧峰系統；其餘路段大致正常。截至17時，國道交通量為87.8百萬車公里，預估今日交通量為134百萬車公里。

而車多也導致事故上升，李佳訓表示，今日至17時已累計73件車禍，如下午15時16分於國1南向230公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時45分排除，但造成後方車流回堵7公里，用路人務必小心。

初五為春節連假尾巴，李佳訓預估，明日國道交通量約119百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日1.6倍。

明日以北向車流為主，高公局預判重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

李佳訓建議，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間；初五仍有部分路段匝道管制：10時到18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12時到24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。高乘載管制為13時到18時國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。但初六連假最後一天，預估交通量還好，將取消所有匝道及高乘載管制。

交通部高公局預估初五國道路況，北部多處有北返車潮壅塞。（高公局提供）

大年初五為春節連假尾八，交通部高公局預估中部地區的國道路況，有多處車潮壅塞。（高公局提供）

