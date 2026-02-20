為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    初四省道5路段車多 估明日初五北返車潮11處壅塞

    2026/02/20 17:54 記者吳柏軒／台北報導
    民眾可利用交通部公路局「智慧化省道即時資訊服務網」，查詢各地路況與影像，避免塞車。（記者吳柏軒翻攝）

    大年初四將過，春節連假剩2天，民眾把握時光赴各地出遊，交通部公路局截至下午3點，省道在台2線大武崙、台9線崇德、台3線紫南宮、台61線中彰大橋、台21線日月潭等路段車多，且觀光熱點停車率超過8成；明天初五估計仍有北返及出遊車潮，易壅塞路段約11處，出發前可用幸福公路APP查詢路況。

    公路局指出，今連假第7日，截至下午3點，省道部分地區如台2線大武崙路段、台9線崇德及中仁隧道路段、台3線紫南宮路段、台61線中彰大橋路段、台21線日月潭路段等出現局部車多壅塞情形，其餘地區交通大致順暢。

    另，台3線北埔老街、台14甲線清境農場、台18線阿里山遊樂區及台21線日月潭共4處觀光熱點停車率皆已超過8成，已啟動相關疏運措施。

    明初五交通，公路局預估，省道易壅塞路段有：台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台1線水底寮至楓港北向路段；銜接國道易壅塞路段有台65線南向銜接國道3線土城交流道路段，台86線東向歸仁交流道路段，台74線台中環線銜接國道3號霧峰交流道路段，台88線鳳山至五甲西向路段。

    明日觀光風景區及新春參拜易壅塞路段有：台2線及台2乙線關渡至淡水路段，台3線大溪及大湖路段，台9線新店至烏來北向路段、台2線萬里至大武崙及福隆路段，台9線礁溪路段。

    在國道客運部分，今截至中午12時，西部國道客運共計行駛2036班次，疏運3萬3607人；東部路線行駛534班次，疏運1萬1014人。

    公路局提醒，明日為春節連續假期第8日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有56％空位，東部國道客運尚有81％空位，歡迎有需求民眾至各客運業者網站查詢。

