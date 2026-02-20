年初四蘇花北上「崇德一路龜速到中仁隧道」車多將持續到深夜

台九線太魯閣大橋大年初四中午過後車多，預計會持續塞到晚上。（公路局提供）

馬年春節連假倒數，蘇花路廊今天上午7時湧現北返車潮，下午後車陣達到高峰，瓶頸路段從新城太魯閣大橋至崇德管制站、和中至和平部分路段車多擁擠，提醒用路人耐心駕駛、保持車距不要超車！

公路局東區養護工程分局統計，春節連續假期今天第7天，蘇花路廊北上車流於上午7時開始湧現，12時進入高峰，尖峰時段每小時交通量約維持1000至1100輛/時，統計至今天下午3時，蘇花路廊北上往蘇澳為9754輛，蘇澳南下往花蓮為5616輛，北上車多路段從太魯閣大橋開始，台9線崇德社區至崇德管制站走走停停、和中至和平部分路段也車多，時速約20、30公里，過了中仁隧道後車速才恢復，請用路人耐心駕駛，依循號誌與人員指揮循序漸進。

請繼續往下閱讀...

由於擔心蘇花改車多，部分用路人改走台9丁北上，但台9丁也在塞車，下午3時北上往蘇澳的車子花了124分才抵達，改走台9丁花了151分鐘，慢了半小時，公路局建議民眾仍以蘇花改為主，節省旅行時間，預估今天北上還有9000輛車待通過，車多將持續到深夜。

公路局表示，明天春節連假第8天大年初五，車流以北返旅次為主，預估北上全天有21000輛、南下車流約6100輛，車多壅塞時段上午10時至初六凌晨1時，避開車潮可提前在深夜出發、或延後至初六（22日）以避開北上車多時段。

台9線秀林鄉崇德管制站前進入蘇花未拓寬段入口，瓶頸路段形成超大停車場。（公路局提供）

台9線中仁隧道北口大年初四被北返車流塞滿。（公路局提供）

大年初四北返，蘇花改中仁隧道內滿滿的北上車潮。（公路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法