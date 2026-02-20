為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週末氣溫回升！全台白天近30度 開工後2波鋒面乍暖還涼

    2026/02/20 17:21 記者林志怡／台北報導
    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    農曆春節假期即將結束，接下來幾天各地白天相對暖熱，但日夜溫差恐破10度。中央氣象署指出，下週二前中南部白天氣溫可達到近30度或以上，其他地區普遍也有26至28度，但下週二後將有2波鋒面先後影響台灣，氣溫起伏迅速。

    中央氣象署預報員林定宜說，週二前各地白天氣溫明顯回暖，中南部白天氣溫將近30度，東部地區約26至27度，北部地區27至28度，但週日前各地日夜溫差大，多可達到10度或以上，尤其西半部地區最為明顯，民眾早出晚歸務必注意添加衣物。

    林定宜說明，未來一週有2波鋒面影響台灣，第一波影響期間為週二晚間至週三，且鋒面通過速度較快，雖有東北季風增強，北部地區白天氣溫下降至22度左右，但週四就會短暫回溫，直到第二波鋒面於週五影響台灣，氣溫也將再度下降，影響程度有待觀察。

    天氣方面，林定宜表示，今起至週日白天前，僅東半部地區、恆春半島有局部零星短暫雨，週日晚間至下週一基隆北海岸、大台北地區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

    此外，林定宜提醒，中部以北地區週六、下週二的清晨至上午，有局部霧或低雲影響能見度，民眾交通往返務必特別注意，且週六晚間至週日金馬地區也有霧或低雲，建議民眾注意航班資訊，另週六、週日基隆北海岸、東半部、恆春半島、綠島蘭嶼、馬祖有長浪發生機率。

    定量降水趨勢圖。（中央氣象署提供）

    定量降水趨勢圖。（中央氣象署提供）

    鄉鎮日夜溫差示意圖。（中央氣象署提供）

    鄉鎮日夜溫差示意圖。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

