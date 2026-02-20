南投櫻花大爆發！草坪頭粉櫻盛開 九族怒放桃紅花海

南投春節櫻花大爆發，信義鄉草坪頭觀光茶園粉色吉野櫻開花最盛，吸引大批遊客上山賞櫻。（民眾提供）

南投春節櫻花大爆發，信義鄉草坪頭觀光茶園，以及九族文化村目前正值櫻花季，加上今日天氣穩定，吸引許多民眾賞櫻，其中草坪頭以粉色系的吉野櫻開花最盛，九族則是主力桃紅色八重櫻花海布滿山林，預計花況可持續到3月初。

草坪頭茶農表示，目前茶園吉野櫻、富士櫻，以及八重櫻正值盛花期，花況可持續到春節過後至3月初，今日天氣晴朗，吸引大量人車上山賞櫻，當地停車場大約上午10點就快客滿，賞櫻尖峰持續到下午1點，不過因早來的遊客也會提早下山，因此車位周轉率還算高，建議遊客避開尖峰時段，以免停車排隊久候。

茶農也說，由於草坪頭方位坐東朝西，即便下午才進入賞櫻，日照光線仍相當充足，民眾可把握春節連假尾聲，欣賞櫻花大道美景。

九族文化村則說，今年春節天氣相當穩定，因此園區超過6000株的櫻花開得相當好，以主力櫻花八重櫻來說，現已全數滿開，桃紅花海開滿山林，另外粉色系的吉野櫻、富士櫻也綻放8、9成，這幾天遊客入園都破萬人次，花況至少可到228連假。

南投春節櫻花大爆發，九族文化村主力八重櫻滿開，桃紅色花海布滿園區。（九族文化村提供）

