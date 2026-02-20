為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投櫻花大爆發！草坪頭粉櫻盛開 九族怒放桃紅花海

    2026/02/20 17:05 記者劉濱銓／南投報導
    南投春節櫻花大爆發，信義鄉草坪頭觀光茶園粉色吉野櫻開花最盛，吸引大批遊客上山賞櫻。（民眾提供）

    南投春節櫻花大爆發，信義鄉草坪頭觀光茶園粉色吉野櫻開花最盛，吸引大批遊客上山賞櫻。（民眾提供）

    南投春節櫻花大爆發，信義鄉草坪頭觀光茶園，以及九族文化村目前正值櫻花季，加上今日天氣穩定，吸引許多民眾賞櫻，其中草坪頭以粉色系的吉野櫻開花最盛，九族則是主力桃紅色八重櫻花海布滿山林，預計花況可持續到3月初。

    草坪頭茶農表示，目前茶園吉野櫻、富士櫻，以及八重櫻正值盛花期，花況可持續到春節過後至3月初，今日天氣晴朗，吸引大量人車上山賞櫻，當地停車場大約上午10點就快客滿，賞櫻尖峰持續到下午1點，不過因早來的遊客也會提早下山，因此車位周轉率還算高，建議遊客避開尖峰時段，以免停車排隊久候。

    茶農也說，由於草坪頭方位坐東朝西，即便下午才進入賞櫻，日照光線仍相當充足，民眾可把握春節連假尾聲，欣賞櫻花大道美景。

    九族文化村則說，今年春節天氣相當穩定，因此園區超過6000株的櫻花開得相當好，以主力櫻花八重櫻來說，現已全數滿開，桃紅花海開滿山林，另外粉色系的吉野櫻、富士櫻也綻放8、9成，這幾天遊客入園都破萬人次，花況至少可到228連假。

    南投春節櫻花大爆發，信義鄉草坪頭觀光茶園粉色吉野櫻開花最盛，吸引大批遊客上山賞櫻。（民眾提供）

    南投春節櫻花大爆發，信義鄉草坪頭觀光茶園粉色吉野櫻開花最盛，吸引大批遊客上山賞櫻。（民眾提供）

    南投春節櫻花大爆發，九族文化村主力八重櫻滿開，桃紅色花海布滿園區。（九族文化村提供）

    南投春節櫻花大爆發，九族文化村主力八重櫻滿開，桃紅色花海布滿園區。（九族文化村提供）

    南投春節櫻花大爆發，九族文化村主力八重櫻滿開，桃紅色花海布滿園區。（九族文化村提供）

    南投春節櫻花大爆發，九族文化村主力八重櫻滿開，桃紅色花海布滿園區。（九族文化村提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播