台南寶可夢活動首日湧近4萬人潮 警籲多搭大眾交通工具

台南奇美博物館園區出現參加寶可夢抓寶活動的人潮。（民眾提供）

從2月20至22日逢農曆春節大年初四到初六，也是過年年假的最後3天，台南都會公園與奇美博物館園區，由市政府舉辦國際性寶可夢活動。南市歸仁警分局表示，今天活動首日根據官方大數據，參與人數最多達3萬8千人到4萬人，人車潮眾多，經警方全力疏導，沒有嚴重塞車情形，但仍請明、後天參加的民眾多利用大眾交通工具。

警方表示，請開車參加活動的民眾，多利用每天下午離峰時段，並一定要配合市政府的動線規劃及現場警察與義交的交通管制措施，遵守交管人員指揮、切勿違規停車。

請繼續往下閱讀...

警方並呼籲民眾多利用大眾交通運輸工具到達會場，如搭台鐵列車到保安車站後，步行約500公尺即可到現場；或搭高鐵到高鐵台南站轉乘免費接駁車前往，另外自行開車的民眾，可將車子停放外圍家樂福新仁館停車場後，轉乘免費接駁公車到場，省時又便利。

警方提醒說，寶可夢活動場域內排隊購物、表演舞台等區域，都是扒手行竊的熱點區域，提醒民眾別為了抓寶物而疏於注意自身財物的保管。

台南都會公園出現參加寶可夢抓寶活動的人潮。（民眾提供）

台南警方全力疏導車潮交通。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法