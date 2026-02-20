基隆護國城隍廟發放6千枚立體5元發財金 吸引逾2公里人潮

現場人龍看不到排尾，綿延逾2公里。（記者吳昇儒攝）

清光緒13年（1887年）建立的基隆護國城隍廟是百年古廟之一，同時也與慶安宮、奠濟宮列為基隆三大廟。大年初四接神時，城隍廟眾神也準備開工，廟方人員今日特別準備6千枚滾金發財紅包，發放給民眾，更在副市長邱佩琳的見證下，將籤筒開封，象徵城隍爺開始辦事。前來領取的民眾太多，一路從廟前沿著火車站周邊，綿延超過2公里。

基隆護國城隍廟表示，大年初四按照傳統習俗為「接神日」，迎接眾神明下凡開工，廟內依循百年傳統科儀，每年初四選在下午2時的吉時，由道士舉行傳統接神儀式，並安排舞獅開場獻瑞、傳統財神跳加官以及猛男財神跳熱舞。今年特別邀請副市長邱佩琳代表市長謝國樑前往現場，發放「全台獨家城隍立體五元發財金」6千枚。

請繼續往下閱讀...

現場人潮大排長龍，排第一位的女子自稱上午7時許就到現場排隊，沒過多久後面就出現長長人龍，根本看不到隊伍的尾端在哪，就連外國人也跟著排隊，共襄盛舉。不少拿到發財紅包民眾也紛紛和在場的副市長邱佩琳合影、前議長宋瑋莉留念。

不過也有民眾跑了上午的慶濟宮與下午的城隍廟領取開運金及發財紅包，希望能見到市長謝國樑一面，但兩場宮廟活均由副市長邱佩琳代理，難掩失望。

現場索取發財紅包人潮踴躍，就連外國人也來排隊，並與副市長邱佩琳（綠衣者）、前議長宋瑋莉一起合影留念。（記者吳昇儒攝）

現場也遵循古禮，找來財神跳加官。（記者吳昇儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法