    首頁 > 生活

    房產過戶需附無違建證明 北市6.9萬餘戶未檢附通報查核 2類違建型居多

    2026/02/20 17:09 記者董冠怡／台北報導
    台北市建管處查報違建2904案，大部分屬陽台加窗或露台增建，此類違建案皆列管並優先拆除。（建管處提供）

    「台北市政府遏止新增違章建築處理措施」明訂2015年9月1日以後核發使用執照的建築物，所有權人申辦移轉登記時，可先委請開業建築師出具「無違建證明」，如未檢附，地政事務所將通報建築管理工程處查核。建管處統計，政策上路至去年底止，有6萬9441戶未檢附「無違建證明」，查報違建2904案，多屬陽台加窗或露台增建，列管並優先拆除，維護公安、保障消費者權益，減少交易糾紛及健全建築管理。

    建管處表示，該措施主要適用對象為2015年9月1日以後核發使照的建物，所有權人因買賣、交換、贈與及信託等移轉行為，向地政事務所申請辦理建物所有權移轉登記時，可先委請開業建築師出具建築物無違章建築證明。開業建築師應依使照竣工圖說至所有權人住處現場比對，填報相關表單簽證負責，併案辦理所有權移轉登記。

    建管處指出，登記時若未檢附建築物無違章建築證明，地政事務所將通報建管處進行違建列管與現場查核，一旦發現有新搭蓋違建情事，一律查報拆除。統計2015年至2025年底，累計通報1萬8580戶有檢附「無違建證明」、6萬9441戶未檢附，查報違建2904案，大部分為陽台加窗或露台增建，此類皆列管並優先執行拆除。

