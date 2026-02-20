卓榮泰苗栗參香，陳品安（圖中持麥克風者）力薦農村旅遊。圖為卓榮泰與陳品安在卓蘭鎮峨崙廟發放福袋前致詞畫面。（記者蔡政珉攝）

行政院長卓榮泰於20日中午、下午分別前往苗栗縣卓蘭鎮峨崙廟、三義鄉天后宮參拜祈福，獲民進黨提名參選苗栗縣長的苗栗縣議員陳品安也邀請卓榮泰至卓蘭壢西坪休閒農業區一遊，希望讓更多人看見結合藝術、生態、自然旅遊的金牌農村，也盼苗栗縣更多優質農村景點被發掘。

陳品安說，壢西坪休閒農業區舉辦農村體感藝術季由在地藝術家、社區居民發揮創意，創造裝置藝術，也曾邀請日本逾4百年歷史舞團演出，呈現其農村特點；陳品安也說，壢西坪休閒農業區是金牌農村，第一名的農村，有許多年輕人回來卓蘭，以藝術、文化提升觀光產業，打造非常棒的露營區、休閒農場、民宿，代表苗栗的休閒農業發展佳，尤其是壢西坪，種得好、賣得好、體驗好，讓好多年輕人願意回來一起打拚。

另外，壢西坪休閒農業區轉型推廣秋耕無蠅計畫，改變原本社區部分農園習慣使用生雞糞的情形，並採用有機肥獲得成效，而卓蘭鎮富有「水果王國」美譽，與正值草莓季的大湖鄉相鄰，可透過省道、縣道抵達，不只春節，包括228連假與其他假日皆能到壢西坪旅遊放鬆。

陳品安強調，苗栗縣仍有不少可以推廣成旅遊景點的隱藏版「金牌農村」，具地方特色更能創造觀光效益，希望持續推廣，她也會持續向中央爭取協助，和地方一起努力，創造台灣第一名的「療癒經濟」，讓苗栗成為台灣最舒服、療癒的山城。

卓榮泰苗栗參香，陳品安力薦農村旅遊。圖為卓榮泰參觀壢西坪休閒農業區畫面。（陳品安提供）

