為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬公清潔隊初四起恢復清運 郊區提早1小時

    2026/02/20 16:15 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市清潔隊即日起恢復清運垃圾，郊區提前1小時。（馬公市公所提供）

    馬公市清潔隊即日起恢復清運垃圾，郊區提前1小時。（馬公市公所提供）

    今（20）日為農曆正月初四，馬公市公所清潔隊舉行開工拜拜儀式，祈求新的一年勤務平安順利。馬公市長黃健忠到場參與，向第一線清潔隊員致意，並宣布自今日起全市垃圾清運恢復正常運作，城市生活步調正式回到常軌。

    馬公市公所清潔隊表示，配合春節期間垃圾量增加與節後集中排出情形，今日起全面恢復清運。其中，郊區各路線清運時間較平日「提早1小時」，以分散垃圾量、提升收運效率；市區則維持原正常清運時段不變。資源回收車今日僅行駛第1、3、5、7線，其餘路線將依既定規劃陸續恢復。

    黃健忠指出，垃圾清運是最基礎、也最貼近民生的市政工作，只要清運順暢，城市運作就能穩定。春節期間垃圾量明顯增加，清潔隊同仁提前整備、迅速恢復勤務，是讓市容回歸整潔的重要關鍵。他強調，市政治理不在聲量，而在日常是否準時到位；把例行工作做好，就是對市民最直接的負責。

    黃健忠提醒，恢復清運首日垃圾量可能較為增加，或是集中排出，請民眾留意時間調整並確實分類投放。透過市民與清潔隊的共同配合，讓新春開工從整潔開始，也為新的一年奠定穩健基礎。

    馬公市長黃健忠祭拜上香，祈求清潔隊開工順利。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠祭拜上香，祈求清潔隊開工順利。（馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播