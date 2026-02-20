馬公清潔隊初四起恢復清運 郊區提早1小時

馬公市清潔隊即日起恢復清運垃圾，郊區提前1小時。（馬公市公所提供）

今（20）日為農曆正月初四，馬公市公所清潔隊舉行開工拜拜儀式，祈求新的一年勤務平安順利。馬公市長黃健忠到場參與，向第一線清潔隊員致意，並宣布自今日起全市垃圾清運恢復正常運作，城市生活步調正式回到常軌。

馬公市公所清潔隊表示，配合春節期間垃圾量增加與節後集中排出情形，今日起全面恢復清運。其中，郊區各路線清運時間較平日「提早1小時」，以分散垃圾量、提升收運效率；市區則維持原正常清運時段不變。資源回收車今日僅行駛第1、3、5、7線，其餘路線將依既定規劃陸續恢復。

黃健忠指出，垃圾清運是最基礎、也最貼近民生的市政工作，只要清運順暢，城市運作就能穩定。春節期間垃圾量明顯增加，清潔隊同仁提前整備、迅速恢復勤務，是讓市容回歸整潔的重要關鍵。他強調，市政治理不在聲量，而在日常是否準時到位；把例行工作做好，就是對市民最直接的負責。

黃健忠提醒，恢復清運首日垃圾量可能較為增加，或是集中排出，請民眾留意時間調整並確實分類投放。透過市民與清潔隊的共同配合，讓新春開工從整潔開始，也為新的一年奠定穩健基礎。

馬公市長黃健忠祭拜上香，祈求清潔隊開工順利。（馬公市公所提供）

