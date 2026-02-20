屏東熱博參觀人次破60萬 周春米大年初四發紅包迎財神

大年初四迎財神，屏東縣長周春米（前排左）到熱博園區發紅包與民眾同樂。（屏縣府提供）

屏東熱帶農業博覽會春節期間累計參觀人次突破60萬，今天是大年初四迎財神的日子，縣長周春米特別到熱博園區發放「轉轉馬戲團」一元小紅包與平安米，與園區民眾一起同樂迎接財神爺，現場洋溢年節歡樂氣氛。

屏縣府農業處表示，今年熱博以「2026躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，首度結合國際知名童趣角色「跳跳馬RODY」，打造兼具農業科技、食農教育與節慶氛圍的農業嘉年華，園區規劃十大主題展區，搭配繽紛花海與大型裝置藝術，成為熱門打卡亮點；春節期間天天安排精彩舞台展演及DIY體驗活動，歡迎親子共遊。

周春米表示，縣府今年特別設計兩款一元小紅包，除「瑞馬春騰」外，還有「轉轉馬戲團」，透過馬戲團造型及好運轉盤，象徵「轉動屏東、好運連連」，轉動的過程中還可看見屏東多元的農產品意象，此外，今年也特別加碼發送平安米，平安米來自熱博園區彩繪稻田採收稻米真空包裝而成，將農業成果與祝福分享給鄉親。

農業處表示，熱博透過春節走春發送紅包與平安米活動，不僅象徵新年祝福，也展現屏東農業豐收成果與創新能量，園區開放參觀至3月1日止，歡迎全國民眾把握時間前往走春賞花、領好運、逛展區，感受屏東熱情與活力。

