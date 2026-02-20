過年紅包「當沖」翻倍怎麼花？ 北市青年局開課免費教投資、購屋、買保險

台北市青年局開辦的「青年學堂」系列課程，「理財力」接力自3月起開課。（青年局提供）

大年初四迎財神！農曆春節不少民眾發紅包給家人，結果回收更多甚至翻倍，笑稱是「過年限定紅包當沖」，但又「煩惱」收到的意外之財不曉得如何使用。台北市青年局今天表示，「青年學堂」系列課程「理財力」3月起開課，每週六下午2點至5點、連續5週上課，內容涵蓋小資理財、理性投資、保險選擇、報稅基礎知識和購屋前的財務準備，免費協助15至45歲青年打好財務基礎。

青年局指出，「青年學堂」今年主軸為「青年十力（諧音實力）」，以身心健康、生活技能和數位應用三大面向規劃九個主題課程，結合青年發展特色活動構成十項能力培力計畫，充實知能，減壓生活。繼「運動力」和「手作力」課程後，「理財力」接力於3月7、14、21、28日與4月11日登場，共計5堂課。

課程包括「聰明報稅省錢術」，由長期投入稅務教學的法律學者陳衍任授課，掌握報稅與相關法規重點；專注於保險規劃與風險管理的講師謝克群講授「買對保險不踩雷」；房產與理財講師邱愛莉主講「從理財到購屋：買房前的財務規劃與準備」；小資理財教主楊倩琳博士開講「年輕人的理性投資入門」，理解理性投資與資產配置觀念；擅長以生活化方式建立理財基礎的理財作家蕾咪，也會分享「小資理財入門術」。

青年局提醒，相關資訊和報名方式，可至青年局官網（https://www.class.tcyd.gov.taipei/）查詢。

