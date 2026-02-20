為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園近年推草莓產業 張善政走春採果發福袋

    2026/02/20 14:49 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市長張善政今天到中壢區草莓農園走春採果。（桃園市府農業局提供）

    桃園市長張善政今天到中壢區草莓農園走春採果。（桃園市府農業局提供）

    桃園市近年力推草莓產業，草莓生產場域已達35處。桃園市長張善政今（20）日上午前往中壢區的草莓農園走春體驗採果並手作草莓潛艇堡，同時向現場民眾發送新春福袋，吸引不少親子檔遊客同樂，他並肯定青農投入草莓栽培與行銷的用心，讓民眾在走春同時感受桃園農業的特色與活力，邀請全台民眾前來桃園體驗採果樂趣。

    桃園市府農業局長陳冠義表示，桃園草莓產業近年發展成果豐碩，已從傳統草莓栽培場域，逐步轉型為兼具農業生產、休閒體驗與食農教育的特色產業；市府於去年初輔導農友成立桃園市草莓推廣協會，持續推動產業整合與升級，目前全市草莓生產場域已達35處，分布10個行政區，栽培品種涵蓋國產品種、日系品種及白草莓等，顯示桃園草莓產業在品種多元化與栽培技術上的成果。

    陳冠義說，市府近年積極舉辦各式草莓行銷活動，結合草莓農場地圖、食農闖關體驗、草莓新品發表及市集展售活動等，讓民眾不只是品嚐草莓，更能深入了解在地草莓的生產過程與食農理念，獲得熱烈迴響；為提升民眾採果體驗品質，桃園多數草莓園導入溫網室設施，讓遊客在不同天氣條件下都能舒適的享受採果樂趣。

    桃園市府也整合各場域生產資訊，推出「草莓採果AI智慧導覽地圖」，提供即時果況與開放資訊，協助民眾更便利地安排行程，歡迎各國各地民眾前來桃園走春採草莓，一起感受桃園農業的魅力。

    張善政與市府團隊及多名市議員體驗手作草莓潛艇堡。（桃園市府農業局提供）

    張善政與市府團隊及多名市議員體驗手作草莓潛艇堡。（桃園市府農業局提供）

    張善政體驗採草莓，也現場發放春節福袋向民眾拜年。（桃園市府農業局提供）

    張善政體驗採草莓，也現場發放春節福袋向民眾拜年。（桃園市府農業局提供）

