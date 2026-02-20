為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    旅印作家也受害！泰航班機起飛前突取消無賠償 乘客行程大亂氣炸

    2026/02/20 15:01 即時新聞／綜合報導
    泰航班機取消後，大批受影響乘客擠在合作方長榮櫃台。（圖擷自「印度神尤遊印度」臉書）

    泰航班機取消後，大批受影響乘客擠在合作方長榮櫃台。（圖擷自「印度神尤遊印度」臉書）

    泰國航空TG635班機，原定19日傍晚6點50分從桃園飛往曼谷，不料飛機滑行到一半，疑似出現機械問題，回去停機棚，機上旅客等了2個半小時，之後就直接取消航班，引發過年出遊乘客氣炸。

    綜合媒體報導，泰國航空TG635班機，原定19日傍晚6點50分從桃園飛往曼谷，突然取消，據當事乘客透露，飛機在跑道上滑行到一半，突然就說要停下檢查，原本機長廣播稱有技術性問題，可能要等15分鐘，結果時間過了仍廣播說問題沒排除，要等20分鐘，最後機上乘客苦等2小時後全員被迫下機，許多乘客出遊行程大亂，不滿被丟包指著地勤破口大罵。

    旅印作家「印度神尤遊印度」也成為這航班的受害者，他在臉書表示，在飛機上等這麼久連1瓶水都沒有給，班機取消後，除了商務艙可以搭下一班長榮之外，剩下其他幾百名乘客都沒有獲得什麼別的方案。

    「印度神尤遊印度」指控，泰航也不發公告，只叫旅客出關、領行李、退票，要繼續行程就自己另外訂機票，跟他合作的長榮也聯繫不上泰航，賠償只能等泰航公告。

