豬哥亮童年竟藏在左營這條巷子裡 他帶你看「豬哥巷」

張以理走進「豬哥巷」。（記者葛祐豪翻攝）

民視今年除夕特別節目，秀場天王豬哥亮竟「驚喜現身」加入主持，引發熱烈討論，原來是運用AI重現豬哥亮昔日身影；民進黨左營楠梓市議員初選參選人張以理，近日特別走訪中北里時，透過里長導覽，意外聽見一段與豬哥亮有關的童年往事，地點就在店仔頂街130巷附近，讓人驚喜不已。

豬哥亮在高雄左營出生，老家位於左營店仔頂街130巷，原名「五甲巷」，他小時候爸爸和大哥以種菜、賣菜為生，後來離家成了大明星。2017年豬哥亮病逝後，在地鄉親為了紀念他住過的地方，改稱「豬哥巷」。

請繼續往下閱讀...

張以理表示，左營不只有眷村文化與蓮池潭風景，還藏著許多在地人才知道的歷史故事。店仔頂街130巷巷口，目前設有1處紅磚造的舊居紀念標示，牆面還彩繪著豬哥亮的人像，吸引不少粉絲前來拍照朝聖。久而久之，這條巷子也被在地人暱稱為「豬哥巷」，不少外地民眾以為這裡就是豬哥亮的童年住家，但其實這個標示並非他真正居住過的房子。

張以理說，豬哥亮真正的舊家，早已改建為私人住宅，若不是里長特別說明，外人很難知道這段小故事。里長還特地指著遠方的位置，娓娓道來豬哥亮在左營成長的往事，讓這條看似平凡的小巷，多了幾分人情味與歷史感。

張以理指出，地方的魅力往往藏在這些不起眼的角落，透過在地耆老與里長的分享，才能拼湊出屬於左營的文化記憶。未來若能將這些故事更有系統地整理與呈現，讓更多人認識左營的歷史人物與地方記憶，也能為地方帶來不同形式的文化觀光。

他也邀請民眾有機會可以走訪這條充滿故事的小巷，感受演藝圈傳奇人物與左營之間的連結，從另一個角度認識這片熟悉卻又充滿驚喜的土地。

張以理表示，豬哥亮真正的舊家，早已改建為私人住宅，就是圖示的位置。（記者葛祐豪翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法