合歡山下冰霰入夜恐結冰！ 台14甲線17:00預警性封路

南投仁愛鄉台14甲線合歡山公路，清晨突下冰霰，考量入夜道路將有結冰機率，公路單位將實施預警性封閉。（圖由仁愛警方提供）

受冷氣團低溫與水氣移入影響，南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山公路清晨突下冰霰，公路局埔里工務段考量入夜道路會有結冰機率，今（20日）下午5點起，從18K翠峰至41.5K大禹嶺路段實施預警性封閉，屆時車輛「只出不進」，籲請用路人配合。

埔里工務段表示，依中央氣象署資料顯示，受冷氣團低溫與濕氣影響，合歡山入夜低溫將下探至0度，台14甲線於3000公尺以上路段有結冰機會，為維護行車安全，翠峰至大禹嶺將預警性封路。

請繼續往下閱讀...

另外，考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段，因道路蜿蜒容易發生打滑情形，該路段將採「雙向封閉」管制，禁止車輛通行，預計明（21日）早上8點，再視天氣及路況決定「限加掛雪鏈」通行或開放一般通行，提醒上山民眾應提前確認天氣、路況，並隨車攜帶雪鏈備用。

南投仁愛鄉台14甲線合歡山公路，清晨突下冰霰，考量入夜道路將有結冰機率，公路單位將實施預警性封閉。（圖由仁愛警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法