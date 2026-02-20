為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    合歡山下冰霰入夜恐結冰！ 台14甲線17:00預警性封路

    2026/02/20 14:24 記者劉濱銓／南投報導
    南投仁愛鄉台14甲線合歡山公路，清晨突下冰霰，考量入夜道路將有結冰機率，公路單位將實施預警性封閉。（圖由仁愛警方提供）

    南投仁愛鄉台14甲線合歡山公路，清晨突下冰霰，考量入夜道路將有結冰機率，公路單位將實施預警性封閉。（圖由仁愛警方提供）

    受冷氣團低溫與水氣移入影響，南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山公路清晨突下冰霰，公路局埔里工務段考量入夜道路會有結冰機率，今（20日）下午5點起，從18K翠峰至41.5K大禹嶺路段實施預警性封閉，屆時車輛「只出不進」，籲請用路人配合。

    埔里工務段表示，依中央氣象署資料顯示，受冷氣團低溫與濕氣影響，合歡山入夜低溫將下探至0度，台14甲線於3000公尺以上路段有結冰機會，為維護行車安全，翠峰至大禹嶺將預警性封路。

    另外，考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段，因道路蜿蜒容易發生打滑情形，該路段將採「雙向封閉」管制，禁止車輛通行，預計明（21日）早上8點，再視天氣及路況決定「限加掛雪鏈」通行或開放一般通行，提醒上山民眾應提前確認天氣、路況，並隨車攜帶雪鏈備用。

    南投仁愛鄉台14甲線合歡山公路，清晨突下冰霰，考量入夜道路將有結冰機率，公路單位將實施預警性封閉。（圖由仁愛警方提供）

    南投仁愛鄉台14甲線合歡山公路，清晨突下冰霰，考量入夜道路將有結冰機率，公路單位將實施預警性封閉。（圖由仁愛警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播