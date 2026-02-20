為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新竹公園粉紅櫻盛開 竹市區最近賞櫻花況曝光

    2026/02/20 14:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹公園粉紅櫻盛開，搭配日式湖畔料亭，有秒到日本賞櫻之感，也是新竹市區最近的賞櫻盛地。（記者洪美秀攝）

    新竹公園粉紅櫻盛開，搭配日式湖畔料亭，有秒到日本賞櫻之感，也是新竹市區最近的賞櫻盛地。（記者洪美秀攝）

    每年2月下旬是新竹市百年新竹公園800株櫻花陸續綻放的季節，今年農曆春節正值櫻花盛開，不少民眾今天把握年假最後幾天外出走春賞櫻，而新竹公園是竹市距市區最近的賞櫻景點，目前櫻花已開7至8成，除可在新竹公園賞櫻，還可就近到新竹市立動物園逛逛及曬曬太陽。但提醒市民賞櫻不要攀折櫻花，遵守賞櫻禮節。

    新竹公園內的800株櫻花是竹市區最便捷、最具規模的賞櫻景點，搭配日式建築的湖畔料亭，讓新竹公園有濃濃日本櫻花感，更讓人有秒到日本之感，每年都會吸引民眾穿著日本和服來賞櫻拍照或在櫻花樹下野餐相聚，今天隨著天氣和煦，也看到民眾攜家帶眷到新竹公園，有的散步，有的拍照，更趁著年假最後幾天，來趟簡單無負擔的市區賞櫻之旅。

    新竹市府表示，新竹公園內種植約860株櫻花樹，品種多元。以河津櫻最大宗，佔比約70%，因其花色粉嫩討喜，是公園內最主要的賞櫻視覺嬌點。另新竹公園內也種植富士櫻、八重櫻（重瓣山櫻花）以及山櫻花等多種品種，每年2到3月是櫻花盛開綻放的季節，目前也是最佳賞櫻時節。另頭前溪左岸的櫻花步道櫻花也陸續綻放，民眾可邊騎自行車邊賞櫻，或來個慢跑賞櫻行程，為馬年春節年假劃下完美句點，讓身心靈放鬆及獲得最佳調整。

    新竹公園粉紅櫻盛開，搭配日式湖畔料亭，有秒到日本賞櫻之感，也是新竹市區最近的賞櫻盛地（記者洪美秀攝）

    新竹公園粉紅櫻盛開，搭配日式湖畔料亭，有秒到日本賞櫻之感，也是新竹市區最近的賞櫻盛地（記者洪美秀攝）

    新竹公園粉紅櫻盛開，搭配日式湖畔料亭，有秒到日本賞櫻之感，也是新竹市區最近的賞櫻盛地。（記者洪美秀攝）

    新竹公園粉紅櫻盛開，搭配日式湖畔料亭，有秒到日本賞櫻之感，也是新竹市區最近的賞櫻盛地。（記者洪美秀攝）

