初四開工收運垃圾 張善政慰勞感謝桃市清潔隊

桃園市環境管理處初四提早開工清運垃圾，市長張善政上午前往平鎮區中隊慰勞清潔隊員。（桃園市政府提供）

桃園市政府環境管理處春節垃圾清運今（20）日提早開工，市長張善政上午分別前往中壢區清潔中隊及平鎮區清潔中隊，宣慰犧牲年假的清潔隊員並致贈慰勞品。張善政表示，春節前家戶大掃除垃圾量明顯增加，清潔隊同仁工作負擔倍增，又在大年初四提早開工維護市民生活環境，隊員們堅守崗位維持市容整潔，是市民能安心過節的重要力量。

張善政說，他上任後將清潔隊開工時間由往年的農曆初五提前至初四，讓春節期間垃圾收運可與雙北市一致，符合市民期待；而在多數民眾仍在休年假之際，清潔隊提早開工投入收運工作，讓市民生活環境維持良好狀態，其辛勞與付出值得肯定，也提醒隊員們執勤時務必注意安全，並期許新的一年桃園環境持續改善、城市一天比一天更乾淨。

桃市府環保局表示，桃園於初四全面恢復垃圾、廚餘及資源回收清運，清潔隊同仁提前結束年假回到第一線服務市民，令人感佩；而初一至初三期間，各區清潔中隊都有輪值人員持續執行市容巡查、觀光熱區清潔、道路清掃及環境稽查等任務，累計投入值勤近500人次，讓環境維護服務不中斷。環保局也呼籲民眾落實垃圾分類，勿將廚餘或資源回收物混入一般垃圾，高壓噴霧瓶罐須完全排空後回收，行動電源應交由資源回收車處理，金紙、香灰與炮竹餘燼須確認完全熄滅並以水澆熄後妥善包裝再清運，以提升清運效率並降低清潔人員作業風險。

桃園市環境管理處初四提早開工清運垃圾，市長張善政上午前往平鎮區中隊開工祈福。（桃園市政府提供）

