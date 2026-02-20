獨家》彰化火車站「福馬臨」春聯諧音「福馬林」 台鐵公司回應了

彰化火車站的「福馬臨」春聯，諧音同「福馬林」，引發網路熱議。（記者劉曉欣攝）

彰化火車站內貼出「福馬臨」春聯，因為與製作標本與保存遺體的「福馬林」同音，引發網路熱議，成為馬年爆紅的諧音哏春聯。對此，台鐵公司表示，希望讓這份「幸福與好運『防腐』、永保新鮮」，歡迎旅客來彰化車站時一同欣賞這份創作！

台鐵公司指出，彰化火車站內布置的「福馬臨」春聯，這款春聯的文字，就是希望「在春節之際，所有的幸福與馬年的好運，都隨著列車降臨彰化車站」。因為，「福」字代表幸福，「馬」字是今年的生肖年，給人一種奔騰、前進的感覺，希望來搭火車的旅客也能充滿活力；最後「臨」代表「降臨」，希望步入車站的旅客，都能感受到這份春節的祝福。

台鐵公司強調，「福馬臨」春聯諧音同「福馬林」，希望大家能因為這個諧音，讓這份「幸福與好運『防腐』、永保新鮮」，也歡迎旅客來彰化車站時一同欣賞這份創作！

彰化火車站的「福馬臨」春聯因為與製作標本與保存遺體的「福馬林」同音，網友大喊令人背脊發涼，史上最地獄的諧音哏，但也有網友認為，果然彰化真是鬼地方，這麼多年都沒進步沒變化，就跟泡在福馬林裡一樣。

彰化火車站的立面，是彰化市公所布置的燈籠。（記者劉曉欣攝）

春節期間，彰化火車站旅客川流不息。（記者劉曉欣攝）

