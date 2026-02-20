為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高空煙火秀！麥寮蔡氏家族200人團圓夜 宛如小型跨年晚會

    2026/02/20 13:59 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林麥寮鄉蔡氏家族初三回娘家團圓活動，已連續辦20年，今年有200多人參加。（圖由蔡明宏提供）

    雲林麥寮鄉蔡氏家族初三回娘家團圓活動，已連續辦20年，今年有200多人參加。（圖由蔡明宏提供）

    雲林麥寮鄉蔡氏家族20年來固定大年初三回娘家團圓，參加成員越來越多外，場面也越來越來熱鬧，還有高空煙火、自助餐會，甚至請來舞台車唱歌、跳舞、抽獎，場面熱鬧、溫馨宛如小型跨年晚會。

    蔡氏家族成員麥寮鄉興華村長蔡明宏指出，家族成員分散在台北、高雄等地，有人初二就回來，也有人初三一早回來，今年大約有200多人，四代同堂年紀最大80多歲、最小未滿週歲。

    麥寮鄉長許忠富應邀參加，他說，已參加過好幾年，麥寮只有他們這家族有這樣的聚會，每年都很溫馨、熱鬧、歡樂。

    蔡明宏說，蔡氏家族初三盛會已成為傳統，每年的高空煙火都吸引鄰近村落鄉親來觀賞，甚至也有攝影高手來拍攝，算了一下昨天約有50多支大砲，看煙火的車潮還造成周邊巷道塞車。

    蔡明宏表示，父親有4個兄弟、4個姊妹，每年過年回娘家時間都不一樣，無法全數聚在一起團圓，20年前他與其他堂兄弟在一次清明節掃墓時討論，決定統一每年大年初三回娘家，讓家人連繫感情、認識彼此。

    蔡明宏說，剛開始只是大家一起聚餐閒話家常，後來人越來越多，一年比一年精彩，這幾年第三代年輕人協助規劃，今年活動就是兒子蔡克斯（中華職業棒球大聯盟副祕書長）協助規劃，他也叮囑兒子與下一代成員要持續辦下去。

    雲林麥寮鄉蔡氏家族初三回娘家團圓活動，已連續20年，一年比一年精彩。（圖由蔡明宏提供）

    雲林麥寮鄉蔡氏家族初三回娘家團圓活動，已連續20年，一年比一年精彩。（圖由蔡明宏提供）

    雲林麥寮鄉蔡氏家族初三回娘家團圓活動，已連續辦20年，今年有200多人參加。（圖由蔡明宏提供）

    雲林麥寮鄉蔡氏家族初三回娘家團圓活動，已連續辦20年，今年有200多人參加。（圖由蔡明宏提供）

    雲林麥寮鄉蔡氏家族初三回娘家團圓活動，今年特別包場到看電影「冠軍之路」。（圖由蔡明宏提供）

    雲林麥寮鄉蔡氏家族初三回娘家團圓活動，今年特別包場到看電影「冠軍之路」。（圖由蔡明宏提供）

