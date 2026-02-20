台南商圈食安稽查春節不打烊 聖母廟、安平老街少數攤商標示不清

春節期間，台南市府相關單位持續稽查年貨大街與市集攤商的食（商）品標示、安全與環境清潔問題。（圖由台南市府提供）

台南是聞名的美食文化之都，今年春節期間人潮絡繹不絕，為使市民及遊客能暢意遊、安心購，市府法制處在春節前與期間依市長黃偉哲指示，邀集相關局處對春節食（商）品做聯合稽查。過年期間稽查安南區鹿耳門聖母廟與安平老街的攤商，發現少數有商品標示不清情形，當場輔導立即改善。

春節連假期間，市府法制處消保官分別於2月17日（大年初一）與2月19日（大年初三）會同市府衛生局、經發局等相關機關，到台南安南區鹿耳門聖母廟及安平老街等熱門景點，針對市集攤商之商品標示、食品安全及環境清潔等項目查核，並輔導攤商明確標示食（商）品產地、價格及計價方式等消費資訊，避免業者標示不清、使消費者購買選擇產生錯誤或趁年節期間聯合哄抬價格，為消費者權益把關。

法制處說明，經查核結果，鹿耳門聖母廟約有115家攤商，約9成自主管理落實價格標示，其餘漏未標示或標示不清的攤商，均在現場輔導改善完成；另少數幾攤涉未標示豬肉產地的食品攤商，經衛生局當場輔導皆已明確標示。至於春節期間觀光客常造訪的安平老街市集，歷年來經市府持續查核宣導已有成效，9成以上攤商皆有完整標示，僅少數攤商有標示不清狀況，但都在稽查時立即改善。

民眾於消費時如發現攤商或店家有價格標示不清或有不當的行銷行為，法制處說，可撥打1999市民服務專線檢舉；若發生消費爭議，建議先拍照存證，再至行政院消費者保護會網站線上申訴，或於上班時間撥打「1950」消費者服務專線諮詢，以維護自身權益。

