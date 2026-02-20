竹市逾2400名環保志工撿菸蒂 1個月清除39.6公斤約11萬8800根

1個月撿近12萬根菸蒂，新竹市2400名環保志工投入撿菸蒂行動，共撿了39.6公斤菸蒂。（記者洪美秀攝）

新竹市環保局1月啟動為期1個月的國家清潔月-不留菸蒂活動，竹市有58個里、超過2400名環保志工參與掃街及撿菸蒂，結果清除共39.6公斤約11萬8800根菸蒂，除讓社區環境更乾淨，環保局也提到，菸蒂是公共空間中最常見、也最難清除的污染源之一，菸蒂濾嘴含有醋酸纖維素，是難以分解的塑膠，且殘留的菸草含有4000種以上化學物質及重金屬，隨意棄置恐污染土壤與海洋生態。

環保局表示，今年國家清潔月延續「菸蒂不落地」政策，市府也推出「不留餘蒂、馬上換好禮」活動，共19個里動員環保志工加強撿拾菸蒂，環保局也透過每300公克菸蒂兌換100元禮券的獎勵機制，共同撿了36.44公斤菸蒂。另也在東門圓環迎曦門廣場辦理青年專場，有89名學生參加，也撿了3.16公斤菸蒂，目的是讓青年走入城市公共空間，從實作中理解環境議題，成果豐碩。

參與撿菸蒂活動的新興里也分享，環保局「不留餘蒂」活動，該里撿了1.74公斤菸蒂，因菸蒂體積小且容易卡在水溝蓋、花圃或磚縫中，清理起來相當費工，志工常要蹲在地上進行地毯式搜索，才發現平時不起眼的角落竟藏有這麼多菸蒂及垃圾。提醒大眾及癮君子隨手帶走自己產生的垃圾，不要污染環境衛生，一起守護清淨家園。

