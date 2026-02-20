為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市逾2400名環保志工撿菸蒂 1個月清除39.6公斤約11萬8800根

    2026/02/20 13:26 記者洪美秀／新竹報導
    1個月撿近12萬根菸蒂，新竹市2400名環保志工投入撿菸蒂行動，共撿了39.6公斤菸蒂。（記者洪美秀攝）

    1個月撿近12萬根菸蒂，新竹市2400名環保志工投入撿菸蒂行動，共撿了39.6公斤菸蒂。（記者洪美秀攝）

    新竹市環保局1月啟動為期1個月的國家清潔月-不留菸蒂活動，竹市有58個里、超過2400名環保志工參與掃街及撿菸蒂，結果清除共39.6公斤約11萬8800根菸蒂，除讓社區環境更乾淨，環保局也提到，菸蒂是公共空間中最常見、也最難清除的污染源之一，菸蒂濾嘴含有醋酸纖維素，是難以分解的塑膠，且殘留的菸草含有4000種以上化學物質及重金屬，隨意棄置恐污染土壤與海洋生態。

    環保局表示，今年國家清潔月延續「菸蒂不落地」政策，市府也推出「不留餘蒂、馬上換好禮」活動，共19個里動員環保志工加強撿拾菸蒂，環保局也透過每300公克菸蒂兌換100元禮券的獎勵機制，共同撿了36.44公斤菸蒂。另也在東門圓環迎曦門廣場辦理青年專場，有89名學生參加，也撿了3.16公斤菸蒂，目的是讓青年走入城市公共空間，從實作中理解環境議題，成果豐碩。

    參與撿菸蒂活動的新興里也分享，環保局「不留餘蒂」活動，該里撿了1.74公斤菸蒂，因菸蒂體積小且容易卡在水溝蓋、花圃或磚縫中，清理起來相當費工，志工常要蹲在地上進行地毯式搜索，才發現平時不起眼的角落竟藏有這麼多菸蒂及垃圾。提醒大眾及癮君子隨手帶走自己產生的垃圾，不要污染環境衛生，一起守護清淨家園。

    1個月撿近12萬根菸蒂，新竹市2400名環保志工投入撿菸蒂行動，共撿了39.6公斤菸蒂。（記者洪美秀攝）

    1個月撿近12萬根菸蒂，新竹市2400名環保志工投入撿菸蒂行動，共撿了39.6公斤菸蒂。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播