春節出國購物注意 入境食品藥品自用限量規定一次看懂

春節連假許多人出國旅遊，血拚行程少不了購買當地特色食品、藥品與醫療器材，宜蘭縣政府衛生局提醒大家，入境時可攜帶數量有上限，且僅能自用，違者恐遭重罰，若販售藥品，可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

宜蘭縣衛生局今天（20日）指出，攜帶一般食品回國，價值1000美元以下，且重量在6公斤以內，可免向食藥署申請輸入查驗，像是錠狀、膠囊狀食品，每種最多12瓶，合計不超過36瓶，得免申請輸入查驗，超過限量者，必須申請輸入查驗，符合食品安全衛生管理法規定，才可以帶回國內。

攜帶非處方藥品每種最多12瓶，合計不超過36瓶。處方藥品最多6個月用量，且附上醫師處方箋或證明文件。攜帶醫療器材上限為OK繃60個、液體OK繃4條、醫用棉棒200支、衛生套60個、日拋隱形眼鏡60片、矯正鏡片1副、衛生棉條120個、醫用口罩250個，若超過上限，須申請輸入許可，並向海關申報。

宜蘭縣衛生局長徐迺維提醒大家，購買食品、藥品與醫療器材回國，謹記限量、 自用、不販售。販售攜帶回國食品，即違反食品安全衛生管理法，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。販售藥品違反藥事法，處3萬元以上200萬元以下罰鍰，或處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。販售醫療器材違反醫療器材管理法，處3萬元以上100萬元以下罰鍰，宜蘭縣衛生局食品藥物管理科洽詢專線：03-9332779。

