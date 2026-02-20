為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台血庫見底！庫存只剩3.8天 台中O型血僅餘1.2天

    2026/02/20 12:48 記者林志怡／台北報導
    全台血庫告急，平均庫存僅3.8天，O型血只剩2.9天最吃緊。（資料照）

    春節期間民眾熱衷於團圓出遊，但醫療院所的血液需求卻沒有減少。台灣血液基金會指出，目前全台各捐血中心血液庫存量平均僅3.8天，已經處於「急缺」的警戒狀態，尤其台中捐血中心庫存O型血僅剩1.2天，目前已經啟動其他捐血中心調撥支援，亟需民眾踴躍相助，以維持血液最低庫存。

    台灣血液基金會指出，年節期間有許多民眾趁年假出遊或與親朋好友聚餐，加上近期氣溫變化大、天候不穩定，不慎染上感冒或身體不適的民眾較多，以致捐血人數明顯下降。

    然而，血液基金會表示，急診、重大手術、癌症治療、慢性病患及意外事故等醫療需求並不會因為假期而減少，用血量反而明顯增加，目前血液庫存量持續見底。

    根據血液基金會統計，截至今（20）日，全台各捐血中心血液庫存量平均僅3.8天，屬於「急缺」警戒狀態，各血型庫存天數如下：A型4.4天、B型4.7天、O型2.9天、AB型5.3天，尤其O型血各中心庫存皆偏低。

    其中台中捐血中心庫存的A、B、O血型僅剩1.2天到3.2天，供應非常吃緊，恐影響大台中地區各醫療院所病患日常及緊急所需用血，截至昨天分別由台北、新竹和高雄捐血中心支援A型血230袋、B型血210袋、O型血40袋和AB型血10袋，合計支援490袋。

    血液基金會董事長侯勝茂表示，春節連假期間醫療用血需求不會因假期而減少，呼籲符合捐血資格的民眾把握春節時間抽空踴躍挽袖捐血，以實際行動守護醫療量能，因為生命無法等待，每一袋血液，都是病人延續希望的重要力量，讓更多病人能平安過年。

    此外，台灣血液基金會也誠摯邀請所有符合捐血資格、身體健康的朋友，在這個回家團圓的時節，也讓熱血「回娘家」，把捐血列入春節行程之一，陪家人走春之餘，一起到就近的捐血室或捐血車挽袖捐血，讓愛與責任，成為新年最有意義的團聚。

