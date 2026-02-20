為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    因應北返車潮高峰 屏警啟動台1線「最長雙點北上調撥車道」措施

    2026/02/20 12:24 記者李立法／屏東報導
    因應春節北返車潮高峰，屏警啟動台1線「最長雙點北上調撥車道」措施。（屏東縣警局提供）

    屏東縣警局交通隊統計，大年初一（2月17日）至初三（2月19日）省道台1線及台17線南下總車流達13萬3409輛次，北上為11萬1538輛次，南北相差2萬1871輛次，預估車流將於今天起（初四）大量北返，面對即將到來的北上高峰，警方將於各易壅塞路段規劃疏導崗，並實施全線360秒長綠號誌連鎖，並於今日下午啟動台1線「最長雙點北上調撥車道」措施。

    警方表示，調撥範圍包括台1線楓港至枋山大橋（460K至453.1K）及水底寮至嘉和路段（436.5K至445.5K），同步實施北上調撥，以增加北返車流通行容量；並配合台1線永翔路口分流管制，將部分南下車流引導至台17線，減少水底寮建興五岔路口號誌負荷，提升北上動線整體效能。

    此外，警察局已編組「交通快速疏導部隊」，針對易壅塞路段、熱門景點及大型活動周邊道路強化巡查與待命，一旦發生事故即刻排除、快速復原車流，降低二次事故風險。

    警方呼籲，駕駛人隨時留意CMS即時路況看板，以及收聽警察廣播電台FM93.1，掌握最新路況與替代道路資訊，行經管制及壅塞路段，請配合員警與義交指揮循序前進，以維護行車秩序。

