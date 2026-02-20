為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    幫弱勢童存人生第一桶金 基隆市推兒少發展帳戶獎勵支持計畫

    2026/02/20 12:58 記者吳昇儒／基隆報導
    為了讓在弱勢家庭中成長的孩子早日脫離困境，基隆市社會處推出「兒少發展帳戶獎勵支持計畫」，鼓勵孩子們將紅包錢、積蓄存入戶頭中，政府每半年以1比1方式提撥相對金額，至18歲時最高可累積54萬元。目前已有417名孩子申請開戶。市府更推動獎勵支持2.0計畫，將透過親職課程及社工輔導，協助家庭建立長期儲蓄與理財觀念。

    處長楊玉欣指出，「兒少發展帳戶」提供2016年以後出生、列冊低收入戶或中低收入戶兒少參與，家長只要依規定每月存入5百元、1千元或1250元，政府每半年，就會以1比1方式提撥獎勵款項；基隆市目前共有654名兒少符合資格，其中417名已申請開戶。

    楊處長說，也鼓勵孩子們把過年的紅包存起來，累積教育與就業資本，讓新年祝福化為翻轉人生的力量。且2.0的計畫中，穩定存款滿1年以上就可獲得開戶禮。

    市長謝國樑表示，孩子是城市的未來，新年紅包不只是短暫的喜悅，更可以成為孩子夢想的起點。面對近年物價與教育支出上升，市府自民國2026年1月起加發弱勢兒少生活扶助每人每月5百元補助，透過階段性經濟支持與脫貧政策，協助家庭減輕壓力，讓孩子在新的一年安心成長、穩定就學。

    未來將持續結合學校、親子館及民間單位推廣兒少發展帳戶，鼓勵家長善用年節紅包與政府獎勵制度，為孩子累積長遠資產。

    社會處指出，家中如有符合資格之兒少，可洽社會處長青及救助科（02）2420-1122轉2234或至戶籍地區公所社政課申請，讓新年紅包化為希望，陪伴孩子邁向更穩定的未來。

