新北市立圖書館初五開館！新春限定活動迎賓 好書交換送發財金

新北市立圖書館各區圖書分館將於大年初五開館，推出「開卷有馬福氣到」閱讀迎新春活動。（記者翁聿煌攝）

新北市立圖書館各區圖書分館將於大年初五開館迎賓，並推出「開卷有馬福氣到」閱讀迎新春活動，邀民眾年節期間到圖書館閱讀走春，感受書香年味又能試手氣，開春便能博得閱讀好彩頭。

新北市立圖書館大年初五開館，首先推出「福馬開運擲聖杯」活動，民眾只要初五（21日）當天於全市各區分館借閱3本與「馬」相關的書籍，便可參加趣味開運擲筊活動，擲出聖筊即可兌換限量造型小燈箱，點亮一整年好運；借閱5本書則可兌換馬年限定閱讀提袋。

新北市圖中和分館初五（21日）到初九（25日）加碼推出「馬年吉祥好書交換」活動，與當地知名的烘爐地南山福德宮攜手合作，準備200份發財金，將提供給新春到館參加好書交換或借書的讀者，只要交換2本書籍或借閱書籍達10本以上，即可免費獲得「烘爐地發財金」，讀好書添好運，書福過好年。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，為讓年節更有趣味，圖書館推出應景的閱讀迎新春活動，總館大年初五（21日）舉辦「書卷福運轉起來」活動，民眾只要轉動轉盤，完成春節任務，便可以免費扭蛋，抽新春閱讀好禮。

三峽北大分館「一元復始，馬上有錢」親子DIY，則透過手作讓孩子感受濃濃年味；樹林柑園圖書閱覽室「馬到成功迎新春」，借書並說馬年吉祥話，即可獲得大吉大利新春入館禮，還可免費享用熱桔茶，增添暖心年味；還有淡水分館與樹林大安圖書閱覽室的「紙上奔馳－馬年迎春摺紙展」與「十三生肖・年年有餘」創意春聯特展，活動資訊可至新北市立圖書館網站查詢。

