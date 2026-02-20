台南去年查獲食品廣告違規456件 衛生局教選購食品「5不」守則

台南市府衛生局指市面上食品廣告違規情形不少，提醒民眾選購食品遵循五不的安全原則。（南市衛生局提供）

今年春節連假長達9天，民眾於年節期間與親友聚會頻繁，並常透過臉書、IG及短影音等社群媒體接觸各類食品廣告。台南市府衛生局指出，近期不少食品廣告標榜「明星推薦」或「醫師、藥師、營養師見證」，甚至利用AI合成專業人士或名人分享個人心得，宣稱有瘦身、降血脂、降血糖等功效，內容多有誇大不實之虞，呼籲民眾選購食品時，應警惕誇大宣傳或不明療效，避免輕信廣告花了冤枉錢、甚至危害健康。

南市衛生局表示，為維護民眾健康，台南市在2025年食品廣告監控件數達2792件、查獲違規案件456件。該局強調將持續加強對食品廣告的監控與稽查，對於涉及誇張、不實、易生誤解或宣稱有醫療效能的廣告，將依《食品安全衛生管理法》第28條規定，處以新台幣4萬元以上400萬元以下、或60萬元以上500萬元以下罰鍰，以遏止不法行為，保障消費者權益。

台南市長黃偉哲提醒，食品並非藥品，其功能僅限於提供人體所需營養素或協助維持正常生理機能。依相關法令規定，食品廣告不得涉及醫療效能，如宣稱「預防或治療疾病」、「降低血糖」、「改善視力」等，亦不得使用誇張或不實內容，例如「逆齡重生」、「快速減重」等用語，否則即屬違規。

台南市衛生局長李翠鳳籲請民眾在選購食品前，應牢記「5不」原則：「不信」網路神奇功效、「不聽」電台見證說法、「不買」電視誇張產品、「不吃」來源不明食品、「不推薦」未經科學驗證之效果，才能守護自身健康與消費權益。民眾若對食品廣告內容有疑慮，可至食品藥物管理署「違規食品、藥物、化妝品廣告民眾查詢系統」查詢相關資訊，或撥打全國食安專線1919諮詢，確保能買得安心、吃得健康。

