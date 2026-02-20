客家文化走進日常 土城員和公園成社區風景的一部分

新北市土城區員和公園的滑梯是小朋友的最愛。（記者翁聿煌攝）

新北市土城區中央路員和公園，不只是綠意盎然及老少遊戲設施完備充足，整體環境更融入客家文化，包括桐花造型的兒童攀爬架，還有樹蔭及涼椅可供長輩聊天休息，讓公園帶給社區休憩空間，也結合土城地區特有的客家風情。

土城區長周晉平說，土城早期以農業為主，曾經散布著不少客家族群；隨著工業區設置與都市發展，人口快速增加，客家聚落逐漸隱身，翻新後的員和公園讓客家文字與文化底蘊悄然再現，成為居民日常生活的一部分，在地員林里長蔡黃地分享，公園改造後，人潮明顯增加，不論親子家庭或長輩散步，都願意多停留一會兒，公園不只是變漂亮，更因為文化元素的加入，讓居民感覺這裡就是社區的一部分。

員和公園的桐花造型滑梯是孩子們的最愛，滑梯結合攀岩牆、垂直爬梯、斜坡爬網、鑽籠與天梯，上方仿桐花造型，非常吸睛，小朋友沒有樓梯可以直接爬上滑梯，需要利用各種攀爬設施自我挑戰，既能發揮冒險精神又充滿趣味，公園內的步道可欣賞整個公園景觀，牆面裝飾白色油桐花與馬賽克拼貼，美觀又呼應客家文化，讓孩子在遊戲中自然接觸地方特色。

區長周晉平表示，員和公園的設計讓人能放慢腳步、彼此交流，願意在此停留，未來公所也會持續與市府相關單位合作，打造更多符合生活樣貌的公園，今年客家桐花祭主場設於土城海山捷運站廣場，讓更多市民能在城市日常中親近桐花文化。

新北市土城區員和公園的滑梯是小朋友的最愛。（記者翁聿煌攝）

