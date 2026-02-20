為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄冬日遊樂園有彩蛋 Q版初代超人力霸王今航行測試

    2026/02/20 11:57 記者葛祐豪／高雄報導
    2026「高雄冬日遊樂園」今（20）日出現彩蛋，8米高「Q版初代超人力霸王」氣膜上午實施航行展演測試，後續將視天候狀況，不定期領航愛河灣，邀請民眾來高雄一起追逐超人翱翔天際的身影，感受超萌英雄的療癒魅力。

    高雄市觀光局長高閔琳表示，「Q版初代超人力霸王」的可愛造型深受大小朋友喜愛，每次現身皆成為吸睛焦點，今天上午10點進行海上航行與飛行測試，搭配太陽能「愛之船」再度於愛河灣航行，後續也將視風況等天候狀況，不定期領航愛河灣，民眾可前往高雄流行音樂中心音浪塔前廣場、珊瑚礁群好望角及鯨魚堤岸，捕捉Q版8米初代超人力霸王與15公尺高的「超人力霸王」（初代、迪卡）同框畫面。

    此外，在高鐵左營站大廳、高雄火車站、愛河LOVE標誌及壽山動物園等，共設置超人力霸王約60個展示作品，也歡迎民眾跟著高雄熊的腳步按圖索驥，在城市角落尋找超人力霸王的身影。

    觀光局說明，春節年假同步推出官方旅遊APP「高雄GO！」，由高雄熊化身「港都特搜隊」隊長，帶領大家尋找高雄60處超人力霸王的蹤影，透過「熊熊充電站．港都特搜隊」數位集章及AR互動遊戲取得抽獎資格，即有機會獲得iPhone 17、台灣虎航機票等好禮。

    高雄冬日遊樂園活動精彩，除了有史上最多展示作品、最多全新多元氣墊及遊樂設施、美食及文創市集；2月27、28日在淺三碼頭還有「大港青年防衛隊」，2月27日至3月1日在7號碼頭有「變身吧！運動超人」活動。詳情可上活動專頁查詢。

    8米高「Q版初代超人力霸王」氣膜，進行航行展演測試。（高雄市觀光局提供）

    超人力霸王吸引民眾參觀。（高雄市觀光局提供）

