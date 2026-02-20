為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    看過了嗎？ 雲林6大燈會亮點一次看

    2026/02/20 11:59 記者黃淑莉／雲林報導
    東勢光藝節光雕秀讓公所外牆成為視覺亮點。（圖由雲林縣府提供）

    東勢光藝節光雕秀讓公所外牆成為視覺亮點。（圖由雲林縣府提供）

    雲林今年有6鄉鎮市辦理燈會活動，各有特色，從傳統信仰、地方文化到藝術創作，春節假期吸引許多民眾走春賞燈，燈會展期一路延續至元宵節，縣府與各公所邀請大家把握假期來雲林賞燈，感受雲林燈海魅力。

    北港燈會以「潮光潮」為主題，規劃6大主題、10大燈區，邀集海內外15名藝術家共同創作，串聯北港重要文化資產場域，結合宗教信仰、水文記憶、糖業文化與永續理念，地點在朝天宮、武德宮、義民廟、水道頭文化園區及北港糖廠等地。

    斗六燈會以「馳光之翼」為主題，在膨鼠森林公園打造大型光影裝置，主燈以展翼飛翔的純白獨角獸為設計核心，搭配在地農產、創意角色，還有太平老街近2萬盞燈海，營造浪漫又具傳統的節慶氛圍。

    虎尾燈會主燈區在虎尾糖廠對面同心公園及鐵橋周邊、副燈區則在糖廠媽福安宮，融入代表虎尾的IP「虎尾虎」、馬年及糖都文化，讓大家感受甜蜜幸福感，有套著甜甜圈造型呼啦圈的虎尾虎，還有童趣搖搖馬。

    東勢鄉光藝節以公所、賜安宮與周邊街道為舞台，打造夜間光影廊道，並結合光雕投影，讓公所外牆成為視覺亮點。

    麥寮燈節設在社教園區，主燈「幸福搖搖馬」高達8公尺，並搭配定時燈光秀與光影迷宮，增添趣味性。

    西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節則以9公尺高飛馬主燈領銜，結合多處主題燈區，營造童話般場景，成為拍照打卡熱點。

    雲林縣長張麗善指出，每個地方燈會都各具特色，邀請全台民眾來雲林，感受雲林燈節魅力，相關活動資訊、雲林在地美食、美景都可上慢遊雲林APP查詢。

    北港燈會主燈由日本藝術家杉原信幸以永續材質打造大型藝術裝置。（記者黃淑莉攝）

    北港燈會主燈由日本藝術家杉原信幸以永續材質打造大型藝術裝置。（記者黃淑莉攝）

    麥寮燈節主燈「幸福搖搖馬」高達8公尺。（圖由麥寮鄉公所提供）

    麥寮燈節主燈「幸福搖搖馬」高達8公尺。（圖由麥寮鄉公所提供）

    斗六燈會在膨鼠森林公園打造大型光影裝置。（圖由斗六市公所提供）

    斗六燈會在膨鼠森林公園打造大型光影裝置。（圖由斗六市公所提供）

