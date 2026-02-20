大年初四迎財神 屏東都城隍廟發錢母 民眾大排長龍

領到發財金的民眾開心與屏東市長周佳琪（右一）合影留念。（記者李立法攝）

大年初四迎財神，屏東都城隍廟今天準備了1萬2千份錢母免費發送，吸引大批民眾排隊領取，拿到錢母的民眾十分開心，趕緊到財神爺面前過爐並摸一摸財神殿前的大金元寶，希望能在新的一年帶來好財運。

大年初四在習俗上是迎接灶神和財神為重要日子，以祈求新年財運亨通與家庭和樂，許多廟宇都選在這一天舉辦迎財神活動，增添春節熱鬧氣氛。

屏東都城隍廟今年特別訂製1萬2千份馬年發財金（錢母），正面是城隍爺的肖像，背面是代表馬年的駿馬圖案，金燦燦的圓幣格外討喜，許多民眾天還沒亮就到廟前排隊領取，人龍綿延不絕，城隍廟內擠滿上香與添燈補運民眾。

屏東市長周佳琪與縣議員方一祥等人上午也到場與廟方人員一起發放錢母，並祝福每位民眾都有好財運，拿到錢母的民眾十分開心，有人表示要擺在家中招財，也有人說要帶在身上希望能獲得財神爺的眷顧。

城隍廟主委王家銘特別傳授3個開運發財小撇步，第1步為領到發財金後，先到城隍爺大香爐與財神爺大香爐前過爐，第2步再到財神殿前摸一摸大金元寶，順時針繞3圈，保佑財運源源不絕，第3步要將發財金與身份證、存摺、戶口名簿3者其中之一放在一起，這樣才能讓財神爺找上門。

城隍廟主委王家銘（右一）說，領到發財金後要到財神殿前摸一摸大金元寶，才能增加財運。（記者李立法攝）

排隊領取發財金的人潮絡繹不絕。（記者李立法攝）

屏東都城隍廟今年訂製1萬2千份馬年發財金（錢母），正面是城隍爺的肖像，背面是代表馬年的駿馬圖案。（記者李立法攝）

