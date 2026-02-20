為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鹿港天后宮年初四抽行業籤 今年運勢最旺3行業出爐

    2026/02/20 12:23 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港天后宮抽出今年的40個行業運勢籤，主委張偉東（圖中）強調今年整體都是持續進步。（記者劉曉欣攝）

    鹿港天后宮抽出今年的40個行業運勢籤，主委張偉東（圖中）強調今年整體都是持續進步。（記者劉曉欣攝）

    香火鼎盛的鹿港天后宮傳統，就是在大年初四抽出40個行業的年度運勢籤，今年抽出運勢最旺的3個行業為肥料什穀商、進出口商與建材商。鹿港天后宮主委張偉東表示，整體來說，各行業都會繼續成長，大部分行業運勢都比去年更好，少部分持平的行業也不會比去差，而政府交出台美關稅談判成果，對於行業成長都有幫助！

    鹿港天后宮今天抽出年度運勢籤，抽到上籤的是肥料什穀商，抽到中上籤的有進出口商與建材商，抽到平籤的有被服商與電氣器具商。

    張偉東指出，每個行業的發展就是有起有落，無論是抽到平籤就是上籤，都是媽祖的鼓勵，平籤代表經營上要更加謹慎，不要躁進。抽到上籤或是中上籤的行業，就是在擁有好運勢之外，也要努力精進，同心協力，發財添喜。

    張偉東強調，由於台灣去年一整年的經濟持續成長，這次抽出的行業籤代表仍會繼續進步，只是各行業的進步幅度有多有少，整體來說都比去年更好，抽到持平籤也不會比去年差。

    今年抽到上籤的是肥料什穀商，籤詩為「簷前忽聽鵲聲喧，知有佳音到汝門，官職遷陞行客至，百凡順遂不須論」，代表「經營順利，發財添喜」。

    而抽到中上籤的進出口商，籤詩為「天生驥足豈尋常，自幼生來骨格強，馳騁康莊無絆礙，一逢伯樂便稱良」代表「同心協力，土可變金」。建材商也抽到中上籤，籤詩為「墻圍竹木稻盈田，雞犬桑麻境境偏，完卻官糧無別事，太平世界一神仙」，代表「隨分經營，一生財旺」。

    鹿港天后宮抽出今年的40個行業運勢籤。（圖由鹿港天后宮提供）

    鹿港天后宮抽出今年的40個行業運勢籤。（圖由鹿港天后宮提供）

    鹿港天后宮抽出今年的40個行業運勢籤，運勢最好的3個行業。（記者劉曉欣攝）

    鹿港天后宮抽出今年的40個行業運勢籤，運勢最好的3個行業。（記者劉曉欣攝）

    鹿港天后宮抽出今年的40個行業運勢籤，抽到平籤的行業。（記者劉曉欣攝）

    鹿港天后宮抽出今年的40個行業運勢籤，抽到平籤的行業。（記者劉曉欣攝）

