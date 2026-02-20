旗山天后宮抽出國運籤 揭示「先憂後吉」

旗山天后宮管委會虔誠向天上聖母擲筊請示，抽出國運籤詩。（圖由廟方提供）

旗山天后宮今（20）日初四上午抽出馬年國運籤：「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」，廟方揭示此籤屬於「先憂後吉、穩中求進之象」、「先審慎、後開展」，寓意來年國運走勢雖有挑戰，但終能逢凶化吉、轉危為安。

旗山天后宮管理委員會主委葉冠億指出，首句「欲去長江水闊茫」，長江水闊，比喻國際局勢遼闊而變動難測，象徵2026年全球經濟、地緣政治仍多波動，外在環境充滿不確定性。台灣如同行於廣闊江面，須審慎判斷方向，不可躁進。

請繼續往下閱讀...

第二句「行船把定未遭風」，關鍵在「把定」，只要掌舵穩健、政策方向明確、上下齊心，雖有暗流，卻可避開大風大浪。此句顯示國家整體基礎仍穩，只要領導與民意凝聚共識，經濟與產業仍可持續前行。

第三句「戶內用心再作福」，重在「戶內」。意指應先安內而後攘外，包括內政改革、社會安定、民生福祉、產業轉型與家庭經濟基礎的穩固，政府與民眾若能腳踏實地、厚植福報，累積實力，將為後勢鋪路。

最後一句「看看魚水得相逢」，魚水象徵君民相得、合作共榮，也象徵兩岸或國際關係出現和緩契機。經歷前段審慎經營後，將逐步看見人和之氣，產業合作、外交互動可望出現轉圜與突破。

旗山天后宮強調，綜觀全籤，丙午馬年的國運為先審慎、後開展；先固本、後得利之象。提醒全民穩住心神、專注本業、行善積福，只要方向不偏、信念堅定，終能在廣闊水域中順流而行，迎來魚水相逢、和合共榮之年。

旗山天后抽出馬年國運籤（右）。（圖由廟方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法