為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義市文化公園遊戲場春節開放 全齡共享遊戲場引人潮

    2026/02/20 12:10 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義市文化公園的遊憩設施是小朋友的最愛。（嘉義市政府提供）

    嘉義市文化公園的遊憩設施是小朋友的最愛。（嘉義市政府提供）

    迎接春節人潮，嘉義市文化公園青蛙主題遊戲場已完成整修，在春節期間開放，整合式滑梯組與多元遊具配置，以耳目一新的遊憩體驗，吸引許多民眾前來共享歡樂時光。

    嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市有38座各具特色的公園，文化公園兒童遊戲場整修落實「安全升級、分齡設計與共融遊戲」的核心理念，整修後適用2歲至12歲的孩童，透過不同高度與形式的滑梯設計，搭配攀爬架、穿越網與平台動線，讓孩子依年齡選擇挑戰；遊戲場設有遮陰設備，讓民眾在炎熱天氣下也能於安心遊玩；人工草皮下方鋪設多層防護軟墊，提升防護效能。

    嘉義市府表示，此次整修將智慧科技導入文化公園公廁，智慧系統具備異常與警示判斷機制，可降低意外風險；民眾說，文化公園新增遮蔭設備後，遊戲環境更加舒適，孩子每次玩完都還會主動說想再來。

    嘉義市建設處長羅資政說，文化公園兒童遊戲場延續原有的「青蛙」生態主題，將自然意象與現代感遊具結合，場內設置青蛙造型爬網、彈跳床、搖搖馬、共融式親子鞦韆及音樂互動遊戲板；更新場內安全鋪面，採用5公分減震墊加上2.5公分人工草皮，確保使用安全。

    為照顧不同需求的孩子，現場設置「溝通板」，提供圖像式輔助溝通，落實友善共融精神；智慧公廁透過入口即時顯示面板，民眾可掌握使用情形，若發生久佔廁間或緊急求救事件，智慧系統能即時通報處理。系統也結合人流、溫溼度與異味感測數據，讓清潔頻率從「經驗導向」轉為「數據導向」，確保空間維持舒適。

    嘉義市文化公園遊戲場完成整修。（嘉義市政府提供）

    嘉義市文化公園遊戲場完成整修。（嘉義市政府提供）

    嘉義市文化公園全齡共享遊戲場，讓民眾安心使用。（嘉義市政府提供）

    嘉義市文化公園全齡共享遊戲場，讓民眾安心使用。（嘉義市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播