嘉義市文化公園遊戲場春節開放 全齡共享遊戲場引人潮

迎接春節人潮，嘉義市文化公園青蛙主題遊戲場已完成整修，在春節期間開放，整合式滑梯組與多元遊具配置，以耳目一新的遊憩體驗，吸引許多民眾前來共享歡樂時光。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市有38座各具特色的公園，文化公園兒童遊戲場整修落實「安全升級、分齡設計與共融遊戲」的核心理念，整修後適用2歲至12歲的孩童，透過不同高度與形式的滑梯設計，搭配攀爬架、穿越網與平台動線，讓孩子依年齡選擇挑戰；遊戲場設有遮陰設備，讓民眾在炎熱天氣下也能於安心遊玩；人工草皮下方鋪設多層防護軟墊，提升防護效能。

嘉義市府表示，此次整修將智慧科技導入文化公園公廁，智慧系統具備異常與警示判斷機制，可降低意外風險；民眾說，文化公園新增遮蔭設備後，遊戲環境更加舒適，孩子每次玩完都還會主動說想再來。

嘉義市建設處長羅資政說，文化公園兒童遊戲場延續原有的「青蛙」生態主題，將自然意象與現代感遊具結合，場內設置青蛙造型爬網、彈跳床、搖搖馬、共融式親子鞦韆及音樂互動遊戲板；更新場內安全鋪面，採用5公分減震墊加上2.5公分人工草皮，確保使用安全。

為照顧不同需求的孩子，現場設置「溝通板」，提供圖像式輔助溝通，落實友善共融精神；智慧公廁透過入口即時顯示面板，民眾可掌握使用情形，若發生久佔廁間或緊急求救事件，智慧系統能即時通報處理。系統也結合人流、溫溼度與異味感測數據，讓清潔頻率從「經驗導向」轉為「數據導向」，確保空間維持舒適。

