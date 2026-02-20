士林官邸鬱金香展2/26登場 巨大愛心鑽戒閃耀春日浪漫相「鬱」

士林官邸鬱金香展今年以浪漫相「鬱」為設計主軸，設置象徵承諾與永恆的大型愛心鑽戒裝置藝術。（公園處提供）

花卉界年度盛事之一的「士林官邸鬱金香展」又來啦！2月26日至3月8日登場，台北市工務局公園路燈工程管理處表示，今年主題是「浪漫滿園」，西式庭園以浪漫相「鬱」為設計主軸，設置象徵承諾與永恆的大型愛心鑽戒裝置藝術，將心型底座結合鑽戒意象構造物，襯托出鬱金香的花語「愛」、「永恆的祝福」與「熱情的表白」。

公園處園藝管理所主任王淑雅說，愛心鑽戒巨作預計26日同步亮相，回顧創作理念，團隊先前檢視原有展覽規劃時，發現配置尚有不足，雖非專業設計背景，但仍共同努力集思廣益打造出這座兼具情感象徵、視覺震撼的亮點。確認構想後，接著著手設計初稿，從整體比例、線條流動到把意象轉化為實體，反覆推敲細節，讓愛、承諾及永恆的抽象概念，成為能被看見、感受到的存在。

她提到，鑽戒造型的立體雛形具現，約費時一週，將原本停留在圖面上的想像，逐步化為真實可見的藝術品，過程中也邀集水電專業一起討論如何用燈光凸顯鑽戒切面、光線層次、材料選用並確保結構安全，展現巧手工藝，民眾可以牽起摯愛的手，於絕美景致中許下諾言，前往摩天輪3D打卡牆前合影，在春日的浪漫相「鬱」中留下珍貴回憶。

