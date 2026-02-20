為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    士林官邸鬱金香展2/26登場 巨大愛心鑽戒閃耀春日浪漫相「鬱」

    2026/02/20 11:56 記者董冠怡／台北報導
    士林官邸鬱金香展今年以浪漫相「鬱」為設計主軸，設置象徵承諾與永恆的大型愛心鑽戒裝置藝術。（公園處提供）

    士林官邸鬱金香展今年以浪漫相「鬱」為設計主軸，設置象徵承諾與永恆的大型愛心鑽戒裝置藝術。（公園處提供）

    花卉界年度盛事之一的「士林官邸鬱金香展」又來啦！2月26日至3月8日登場，台北市工務局公園路燈工程管理處表示，今年主題是「浪漫滿園」，西式庭園以浪漫相「鬱」為設計主軸，設置象徵承諾與永恆的大型愛心鑽戒裝置藝術，將心型底座結合鑽戒意象構造物，襯托出鬱金香的花語「愛」、「永恆的祝福」與「熱情的表白」。

    公園處園藝管理所主任王淑雅說，愛心鑽戒巨作預計26日同步亮相，回顧創作理念，團隊先前檢視原有展覽規劃時，發現配置尚有不足，雖非專業設計背景，但仍共同努力集思廣益打造出這座兼具情感象徵、視覺震撼的亮點。確認構想後，接著著手設計初稿，從整體比例、線條流動到把意象轉化為實體，反覆推敲細節，讓愛、承諾及永恆的抽象概念，成為能被看見、感受到的存在。

    她提到，鑽戒造型的立體雛形具現，約費時一週，將原本停留在圖面上的想像，逐步化為真實可見的藝術品，過程中也邀集水電專業一起討論如何用燈光凸顯鑽戒切面、光線層次、材料選用並確保結構安全，展現巧手工藝，民眾可以牽起摯愛的手，於絕美景致中許下諾言，前往摩天輪3D打卡牆前合影，在春日的浪漫相「鬱」中留下珍貴回憶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播