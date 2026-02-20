台灣第一位原住民律師楊志航辭世，今追頒褒揚令。（苗縣府原民處提供）

出身苗栗縣泰安鄉麻必浩部落的律師楊志航（族名Pawan Yumin），為首位原住民律師，不過楊志航於9日因病辭世，享壽66歲，親屬於今天在楊志航故鄉麻必浩部落設置靈堂舉辦告別式，包括原住民族委員會主任委員曾智勇、苗栗縣副縣長邱俐俐與苗縣府原民處處長盧曉玲到場表示哀悼，曾智勇追頒褒揚令感念楊志航對原住民族人、法律界貢獻。

苗栗縣政府原民處指出，楊志航出身麻必浩部落、自小離鄉求學，經勤奮努力克服城鄉差距考取台灣大學法律系，於1983年畢業，楊志航之後於1991年考取律師資格，成為台灣司法史上第一位原住民律師。

楊志航成為律師後，便致力於推動、保障原住民權益，楊志航更於1993年起陸續成立多處法律事務所，族人處理土地、森林及文化相關法律案件，將專業重心回饋給族群。

盧曉玲強調，楊志航專責服務原住民族群，土地、森林及文化相關法律案件並推動設立「原住民族法院」，倡議司法制度應尊重原住民族文化；楊志航也曾赴紐西蘭考察毛利土地法院，返台後提出改革建議替原住民族司法保障奠定基礎。

告別式中，現場族人紛紛紅眼眶，族人回憶，楊志航不僅是他們法律上的堅強後盾，常陪伴家人與部落青年，講述泰雅故事，並強調「法律與文化並重」必要性，在現代社會中找回族群的尊嚴。

苗縣府原民處強調，楊志航的一生，象徵原住民族在司法領域的重要突破，他的離世不僅是族人的損失，更是台灣社會的共同哀悼。

