一路回暖至下週！週末南部白天上看30度 日夜溫差破10度

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

春節連假尾聲迎來好天氣，中央氣象署指出，未來一週各地大致維持多雲到晴的好天氣，僅迎風面地區有零星降雨，且今起各地一路回暖至下週二白天，各地氣溫重回20度以上，且週六、週日南部地區白天氣溫可接近30度，但日夜溫差相當大，可達10度以上，民眾早出晚歸務必注意保暖措施。

中央氣象署預報員林定宜指出，今日清晨仍有較低氣溫發生，連江縣馬祖11.5度、花蓮縣鯉魚潭11.9度、新竹縣關西工作站12.2度，且近山區、花東地區感受明顯較涼，但隨著白天氣溫回升，今日北部地區可達21度，另中南部26至28度、東部22至25度。

請繼續往下閱讀...

林定宜表示，各地白天氣溫將一路回升至下週二，各地白天感受相對舒適，氣溫多在20度以上，且週六、週日南部地區白天氣溫可接近30度，不過日夜溫差也相當大，可能出現10度以上溫差。

天氣方面，林定宜說明，今日台灣至華南上空有中層雲系分布，預計在今日上半天通過台灣上空，並帶來水氣，北部、東半部、中部山區易有零星短暫雨出現，下半天隨著水氣減少，降雨也會緩和。

林定宜提到，週六至週日白天水氣偏少，僅東半部地區有零星雨，西半部多雲到晴，週日晚間至下週一因水氣通過，基隆北海岸、大台北地區有零星降雨，但雨量不會太多，中南部依舊多雲到晴。

此外，林定宜提醒，下週二晚間將有水氣較多的鋒面系統迅速通過台灣，下週三東北季風增強，北部、東北部地區轉涼，白天氣溫回到20度左右，不過這一波東北季風下週四就會迅速減弱，氣溫也隨之回升，但基隆北海岸、大台北山區、東半部地區仍要注意降雨。

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

定量降水趨勢圖。（圖為中央氣象署提供）

鄉鎮日夜溫差示意圖。（圖為中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法