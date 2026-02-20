迎財神日！黃偉哲赴西港市場「散財」 後續2場在六甲、下營

台南市長黃偉哲到西港市場發送消費券給購物的民眾。（台南市府提供）

2026年春節年初四迎財神，台南市政府結合傳統市場辦理市場券快閃發放活動，首場溪北場於今（20）日上午在西港市場登場，台南市長黃偉哲特地到場發送市場券，邀請市民朋友與各地遊客到台南傳統市場走春採買、品嚐在地美食，讓傳統市場為身體注入滿滿能量，帶動地方觀光人潮與消費熱潮。

市府經發局市場處並提醒，今天在西港市場是首場市場券發放活動，後續將於2月26日上午10時在六甲市場及3月3日上午8時在下營市場接力舉行。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，大年初四特地到西港市場發放市場券，一方面感謝攤商在過年時間還出來做生意，希望促進商家生意；另方面也鼓勵民眾逛菜市場消費購物，振興傳統市場經濟。許多市民朋友領了市場券後，立刻在市場消費，因為市場券只限當日消費，對於促進消費有很大的效果，今年是馬年，祝福所有市民「馬上有錢，一馬當先」。

經發局市場處說明，今年適逢金馬年，特別以「金馬伍吉」為主題概念，結合「金」喜優惠、「馬」上行動、「伍」力拚經濟、「吉」慶迎新春之意，串聯台南觀光景點與在地市場，打造兼具年節氛圍與生活溫度的採買體驗，期盼吸引人潮走入傳統市場、為攤商帶來買氣，也讓民眾在熱鬧市集中感受最道地的人情味與年味。

市場處代理處長林士群說，西港市場有2025年首度榮獲經濟部四星名攤認證的「蓮華素食」，以嚴選北港花生與在地糯米製作菜粽等健康素食廣受好評。民眾採買之餘，亦可步行至西港慶安宮感受宗教文化洗禮，順道一遊西港農會胡麻嫂故事館、檨林社區藺草工坊、穀盛觀光工廠，深入了解西港在地產業特色和體驗職人工藝。

經發局長張婷媛強調，市府近年持續推動傳統市場升級轉型，成功輔導西港市場與下營市場獲得經濟部四星優良市集的榮譽，並協助西港、六甲兩座市場爭取經濟部市場美學計畫補助，全面優化市場環境與服務機能，強化軟、硬體設施品質，為傳統市場注入嶄新風貌與永續發展動能。春節期間，民眾在台南走春參訪西港慶安宮、下營上帝廟等廟宇，或前往六甲欣賞落羽松美景之餘，也可順道走訪周邊傳統市場、品嚐道地台南美食，體驗兼具視覺與味覺饗宴的年節之旅。

更多活動及美食資訊也歡迎上網到「台南市市場巡禮粉絲專頁」及「台南市市場處官網」查詢。

台南市長黃偉哲偕多位民代到西港市場發送消費券，購物民眾開心領取。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲與多位民代到西港市場發送消費券給購物民眾，並向大家拜年。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法