1顆蛋藏著整個世界！北市萬華親子探索展 3/8前免費入場參觀

「打開蛋殼看世界」探索展從生活出發，培養觀察與思考能力；圖為老松國小學童參觀展覽互動體驗。（圖由台北市鄉土教育中心提供）

1顆蛋藏著整個世界！台北市鄉土教育中心主任張欽鵬表示，蛋是餐桌上、課本中最早接觸的生命主題之一，卻也容易因為過於熟悉而被忽略，「打開蛋殼看世界」探索展從生活出發，培養觀察與思考能力，規劃「蛋的大小與生命差異」、「鳥類與爬蟲類的蛋」、「蛋與料理」等多元主題展區，並且蒐集與蛋相關俗諺和生活用語，親子共同探索世界的樂趣，即起展至3月8日，免費入場參觀，過年期間休館，明（21日）起恢復正常。

主題展區「蛋的大小與生命差異」透過實體展示與引導式說明，讓小朋友實際比較自然界中不同尺寸的蛋，從最大到最小思考背後生存策略與生命需求，進而理解生命型態多樣性與自然界平衡。「鳥類與爬蟲類的蛋」以清楚且易於理解的展示設計，呈現不同動物因應生活環境所發展出的蛋殼結構、形狀跟保護方式，自然認識演化概念，培養尊重生命與環境的態度。

「蛋與料理」與萬華在地生活經驗息息相關，將學習場域延伸至社區日常，介紹長年為市場與家庭提供新鮮雞蛋的萬華在地老店「協興蛋業」，以及融合台灣特有食材製作布列塔尼酥餅、水果磅蛋糕和唯星蛋糕，認識雞蛋如何在地方產業、飲食文化與日常生活中扮演要角。展覽另結合語言與文化教育，蒐集多則與蛋相關俗諺與生活用語，藉此理解台語和客語背後文化意涵與時代背景，親子跨世代交流。

張欽鵬表示，現代孩子學習環境接觸大量資訊與數位內容，往往忽略生活中隨手可得的觀察素材，看似平凡的一顆蛋，其實蘊藏著生命孕育的奧祕、自然演化的智慧、與人類生活密不可分的文化意涵，「打開蛋殼看世界」保留探索與思考空間，希望引導孩子重新觀察生活，鼓勵觀察、比較、提問與討論，主動建構自己的理解，將學習自然科學融入參觀過程，兼顧知識深度與趣味性，提升大小朋友的學習動機。

展覽於台北市鄉土教育中心2樓特展室展出，開放時間為星期二至星期日，上午9點至下午5點，免費入場參觀，詳細資訊可至官方網站或電洽（02）2336-1704詢問江老師。

