嘉市馬年小提燈「馬上熊賀」 2/24起文化公園限量發放

嘉義市馬年小提燈「馬上熊賀」。（圖由嘉義市政府提供）

迎接2026馬年元宵節，嘉義市政府今年邀知名插畫家SMART莊信棠老師跨界與知名紙藝大師洪新富老師聯手，推出創意小提燈「馬上熊賀」，將於2月24日至2月26日在文化公園發放，邀請市民一起「提燈慶元宵」。

嘉義市長黃敏惠表示，今年邀請人氣插畫角色「大白熊」擔任主角，將大白熊與童趣十足的「搖搖馬」巧妙結合，大白熊騎乘搖搖馬的造型憨態可掬，手中握有可旋轉的金色錢幣花朵，頭上有象徵吉祥的五帝錢，造型療癒，隱含「馬上有錢花」的趣味諧音，象徵著新的一年嘉義市民都能財運亨通、諸事大吉。

黃敏惠說，「馬上熊賀」是台語「馬上最好」的諧音，寓意馬年一切都好，透過大白熊手持的旋轉金幣花朵，象徵著幸福與好運不斷轉動，希望透過結合傳統民俗與現代文創的小提燈，點亮嘉義市的街頭巷弄。

市府民政處提醒，馬年小提燈「馬上熊賀」發放時間為2月24日至2月26日每日下午4點起，送完為止，發放地點在文化公園（文化路與民族路轉角處），每日限量1000份，每人限領1份，數量有限，送完為止。

嘉義市馬年小提燈「馬上熊賀」在文化公園提供民眾領取。（記者林宜樟攝）

