寶可夢活動台南2/20起熱鬧3天 交通便捷全攻略看這裡

因應台南都會公園2月20日起為期3天的寶可夢活動，市府交通局提供大眾運輸指南。（圖由台南市府提供）

今天是春節連假大年初四，「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」從今（20）日起為期3天（20日~22日），在台南都會公園與奇美博物館廣場熱鬧舉辦。市府交通局提醒逢連假出遊及陸續返鄉車潮，預期台1線及台86線台南交流道周邊車流會增多，呼籲前往參與活動的民眾多使用大眾運輸工具，配合周邊交通疏導行進。

市府交通局長王銘德表示，奇美博物館埃及特展與寶可夢相關活動，將吸引各地玩家參與，奇美博物館周邊停車空間有限，請民眾多搭乘大台南公車與活動免費接駁車到活動會場；另，行經台1、台86線車流可透過「台南行春」或交通局官網查詢即時交通狀況，預先做好改道行程規劃，交通局會持續監控易壅塞路段，並即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌，全面做好交通疏運、降低車輛壅塞狀況。

交通局說明，3天的寶可夢活動，除原有的公車路線（高鐵快捷公車H31、紅3、紅4、5路（往大甲里））可抵達會場；市府觀光旅遊局將提供2條分別從高鐵台南站及家樂福新仁店往返台南都會公園活動主會場的免費接駁公車，讓搭高鐵來台南的外地遊客與開車民眾便利停車轉乘。

此外，也鼓勵大家多利用台鐵班次列車前往保安站下車，免去開車找車位的困擾，不論從高鐵台南站搭乘沙崙線或是南下、北上的區間列車，均可選擇在台鐵保安站下車後步行約10分鐘到台南都會公園（奇美博物館）。台鐵公司也提醒搭車民眾，保安站的站體空間有限，請提前購票或利用電子票證進、出站，以加快通行速度。相關資訊可至台南市府網頁及《Pokémon GO》活動官網、台南旅遊網 、台南旅遊臉書粉絲團查詢。

王銘德並提醒，國道1號、國道3號因應春節疏運，部分交流道實施高乘載管制或匝道封閉措施；預料市區路段車多，建議可利用國3、台61、北外環等快速道路行駛。同時因應台南各景點人車增加，交通局針對主要景點已整理交通疏導資訊，並公布於「台南行春」及交通局網站，歡迎民眾出遊前提前查詢，也請遵循交通規則、不要違規停車，以維持交通安全及順暢。

因應台南都會公園2月20日起為期3天的寶可夢活動，市府交通局提供停車位置資訊。（圖由台南市府提供）

因應台南都會公園2月20日起為期3天的寶可夢活動，市府交通局提供免費接駁車與公車資訊。（圖由台南市府提供）

因應台南都會公園2月20日起為期3天的寶可夢活動，市府交通局提供搭計程車與ubike相關資訊。（圖由台南市府提供）

