日光海島生活節公布卡司 葛萊美得主、金曲樂團、越南影帝齊聚

榮獲葛萊美6項大獎肯定的夏威夷音樂家Daniel Ho & Friends，特地跨海來台演出。（高市府提供）

高雄舉辦的「2026日光海島生活節」，今（20日） 公布8國卡司陣容，榮獲葛萊美6項大獎肯定的夏威夷音樂家Daniel Ho & Friends、泰國人氣樂團Whal & Dolph特地跨海來台演出；金曲搖滾天團滅火器，超人氣樂團美秀集團與新生代人氣樂團芒果醬也將接力開唱，打造多元精彩的音樂盛宴，3月6日至8日將在中央公園登場，感受島嶼文化交織的音樂能量。

高市行政暨國際處長張硯卿指出，「2026日光海島生活節」第二年登場，活動全面升級，延長舉辦天數為3天，更首度於中央公園及高雄車站下沉式廣場同步舉行。透過8國音樂串連，邀請原民天籟尼布恩合唱團、印尼重金屬樂團黑袍樂隊、日本歌手山元聰，以及越南女聲桃子A1J參與演出；菲律賓卡司陣容同樣豐富，包含DJ Cristian Kalalo、奇歌樂團GMAL、跨文化樂團Kapitan Chiayi Band、雷鬼樂團Guhit Band，台鋼集團啦啦隊WING STARS及吉祥物TAKAO也將帶來熱力演出。

請繼續往下閱讀...

今年戶外講座同樣精彩可期，不只邀請到《化外之醫》越南影帝連炳發、金獎製作人湯昇榮與導演廖士涵，透過戲劇探討島嶼社會中的移動與共存議題；台灣原住民歌手舒米恩與藝術工作者阿洛，將帶來島嶼與海洋文化的分享。

同時，高雄車站作為延伸場域，One-Forty創辦人陳凱翔與金典獎作家簡永達，將和來自菲律賓及印尼的朋友對談；日本八得力樂團、馬來西亞女歌手Anna及台灣療癒系歌手杰糯米也將在車站接力演出。

「日光海島生活節」主題輕軌列車，即日起至3月8日行駛於高雄市區，融入美國、日本、菲律賓、泰國及高雄元素。張硯卿指出，日光海島生活節不僅有豐富音樂，文化與運動體驗同樣不容錯過，包括風靡東南亞的藤球、東南亞舞蹈竹竿舞，以及匹克球，邀請全台民眾體驗多元運動特色。

隨著日光海島生活節即將登場，抽獎活動同步開跑。民眾只要關注高市府官方社群並分享活動貼文，即有機會獲得限量日光海島生活節紀念品、全家禮品卡及菲律賓星級飯店住宿券；活動期間參與集章活動，更有機會抽中聯合航空「高雄-東京」及「台北-關島」來回機票等大獎。

3月6日演出節目時間表。（高市府提供）

3月7日演出節目時間表。（高市府提供）

3月8日演出節目時間表。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法