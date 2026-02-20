為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北港朝天宮國運籤出爐 「龍虎相交變數多」籲各界和諧為上

    2026/02/20 09:11 記者黃淑莉／雲林報導
    北港朝天宮抽出今年人口、水路、五穀、港運、六畜、生意等6支公籤。（記者黃淑莉攝）

    北港朝天宮抽出今年人口、水路、五穀、港運、六畜、生意等6支公籤。（記者黃淑莉攝）

    今（20）日大年初四，北港朝天宮在凌晨0點35分誦經祈福後接神，接著由董事長蔡咏鍀抽出6支公籤，其中被視為「國運籤」的港運籤抽中己卯籤，蔡咏鍀表示，該籤為「中下籤」意味各界應和諧相處，似是影射各政黨間不要鬥爭。

    朝天宮抽公籤是由蔡咏鍀抽籤、朝天宮會茂法師擲筊，依序抽出人口籤、水路籤、五穀籤、港運籤、六畜籤、生意籤等6支，其中代表國運的港運籤第1支己卯籤即連續3個聖筊，籤詩出自「王翦入五雷」，籤文載「龍虎相交在門前，此事必定兩相連；黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。」

    人口籤第9支抽中戊戌籤、水路籤第18支抽中庚申籤、五穀籤第2支抽中癸巳籤、六畜籤第6支抽中甲子籤、生意籤則第25籤才抽中乙酉籤。

    蔡咏鍀指出，今年6支公籤不是很好，水路籤看起來水夠用，但不充足，連帶影響五穀及港運，其中港運意味各界要和諧相處，似是影射政黨不要鬥爭，六畜籤也不理想，提醒養殖業多注意，生意籤看起來要到年底才有好轉。

    北港朝天宮抽出今年6支公籤，其中港運籤被視為國運籤。（記者黃淑莉攝）

    北港朝天宮抽出今年6支公籤，其中港運籤被視為國運籤。（記者黃淑莉攝）

    北港朝天宮董事長蔡咏鍀依序抽出6支公籤。（記者黃淑莉攝）

    北港朝天宮董事長蔡咏鍀依序抽出6支公籤。（記者黃淑莉攝）

